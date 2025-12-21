改建花24億 前鎮漁港攤商進駐少 漁業署允改善

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，將驗收啟用，卻傳出攤商進駐意願低，攤商直言，魚貨運搬需改接駁車，恐影響鮮度與銷售，也盼補貼攤位租金。漁業署允諾研擬改善電車接駁模式，重新精算租金方案，並爭取補貼經費。

前鎮漁港水產品運銷中心改建波折多，即將驗收之際卻傳出攤商進駐意願低，立委柯志恩昨邀漁業署、高雄區漁會及攤商代表前往會勘，攤商反映不適應新的運貨流程，空間規畫也不符魚販作業習慣，空調也有問題。

攤商代表指出，過去前鎮漁港早市，漁貨車可直接開進市場卸貨、切割與販售，新建的運銷中心基於節能減碳考量，車輛不得進入，改採電動車接駁，如此將拉長搬運流程，效率低落，難以適應。

漁港黃昏市場一名攤販說，切割區及銷售區分開是想營造賣場可吹冷氣，像逛百貨公司一樣，但沒考慮到魚販變成要兩邊跑，根本不可能這樣操作。

在地經營三代的魚販指「規畫設計太過理想化」，基於乾濕分離將切割區與銷售區分隔，卻沒想到這樣魚貨運送會變成兩次工，魚貨到門口下一次貨，換電車進場再下一次貨，人力成本相對提高，勢必要反映在售價上，怎會吸引消費？

同行的議員陳麗娜也點出，切割區與販售區分離，消費者購買後，攤商還得往返加工區再交付商品，實在不符合民眾的採買習慣，也增加作業負擔，且切割加工區未全面對外開放，更可能衍生交易糾紛。

柯志恩表示，工程已接近完工，硬體難以大幅調整，建議魚貨切割區可由漁會統籌經營，再供攤商共同使用；另運銷中心啟用初期租金也應補貼，降低進駐門檻，並結合市府與漁會行銷，先把人潮與交易量做起來。