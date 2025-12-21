聽新聞
0:00 / 0:00

改建花24億 前鎮漁港攤商進駐少 漁業署允改善

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄報導
前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，即將驗收啟用，傳出攤商進駐意願低。圖／柯志恩辦公室提供
前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，即將驗收啟用，傳出攤商進駐意願低。圖／柯志恩辦公室提供

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，將驗收啟用，卻傳出攤商進駐意願低，攤商直言，魚貨運搬需改接駁車，恐影響鮮度與銷售，也盼補貼攤位租金。漁業署允諾研擬改善電車接駁模式，重新精算租金方案，並爭取補貼經費。

前鎮漁港水產品運銷中心改建波折多，即將驗收之際卻傳出攤商進駐意願低，立委柯志恩昨邀漁業署、高雄區漁會及攤商代表前往會勘，攤商反映不適應新的運貨流程，空間規畫也不符魚販作業習慣，空調也有問題。

攤商代表指出，過去前鎮漁港早市，漁貨車可直接開進市場卸貨、切割與販售，新建的運銷中心基於節能減碳考量，車輛不得進入，改採電動車接駁，如此將拉長搬運流程，效率低落，難以適應。

漁港黃昏市場一名攤販說，切割區及銷售區分開是想營造賣場可吹冷氣，像逛百貨公司一樣，但沒考慮到魚販變成要兩邊跑，根本不可能這樣操作。

在地經營三代的魚販指「規畫設計太過理想化」，基於乾濕分離將切割區與銷售區分隔，卻沒想到這樣魚貨運送會變成兩次工，魚貨到門口下一次貨，換電車進場再下一次貨，人力成本相對提高，勢必要反映在售價上，怎會吸引消費？

同行的議員陳麗娜也點出，切割區與販售區分離，消費者購買後，攤商還得往返加工區再交付商品，實在不符合民眾的採買習慣，也增加作業負擔，且切割加工區未全面對外開放，更可能衍生交易糾紛。

柯志恩表示，工程已接近完工，硬體難以大幅調整，建議魚貨切割區可由漁會統籌經營，再供攤商共同使用；另運銷中心啟用初期租金也應補貼，降低進駐門檻，並結合市府與漁會行銷，先把人潮與交易量做起來。

延伸閱讀

前鎮漁港運銷中心蓋好沒攤商進駐 漁業署允改善接駁、補貼租金

民進黨高雄市長初選內參民調曝光 林岱樺批對手「造勢操作」

停砍公教年金三讀 柯志恩：卓揆恐不執行

民進黨高雄市長4人初選將登場 柯志恩點名其中2人競爭最激烈

相關新聞

改建花24億 前鎮漁港攤商進駐少 漁業署允改善

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，將驗收啟用，卻傳出攤商進駐意願低，攤商直言，魚貨運搬需改接駁車，恐影響...

金門辦「金省電」展售會 台開風獅爺商場湧現久違人潮

金門縣政府持續推動節能減碳行動，自今日起至23日止，於台開金門風獅爺購物中心舉辦「2025金省電—節能家電聯合展售會」，...

德化白瓷萬里行登場 52件珍品永久入藏金門歷史民俗博物館

金門縣文化園區管理所今日舉辦「中國白・德化瓷萬里行，走進金門」特展開幕，同步舉行「金門博物館島：文化再生與國際連結」學者...

航空迷看過來！ 屏東航空嘉年華無人機表演魅力登場

為了推廣無人機教育，屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，今天起連兩日在屏東縣遙控無人機飛行場登場...

日本橘色惡魔旋風襲捲南台灣 首度屏東演出現場爆滿

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今天首度到屏東演出，吸引大批民眾排隊入場欣賞。此次橘高校共帶來3首曲目，與屏...

台北孤狼隨機殺人後 高雄耶誕、跨年動員上千警力防恐

台北車站隨機殺人事件後，高雄市警方因耶誕節、跨年將屆，也分別規畫上千警、民力，配置活動場所內外，今天起，並申請保安第五警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。