金門辦「金省電」展售會 台開風獅爺商場湧現久違人潮
金門縣政府持續推動節能減碳行動，自今日起至23日止，於台開金門風獅爺購物中心舉辦「2025金省電—節能家電聯合展售會」，集結大型量販通路、家電代理商及隔熱降溫業者，展出多款具節能標章與一級能效的家電產品，並推出多項限定優惠，吸引不少民眾前往選購，也讓冷清許久的風獅爺購物中心再度出現久違的熱鬧景象。
展售會今日舉行開幕典禮，由縣府產業發展處長李銘培、台電金門區營業處長魏小傑、台電金門區營業處業務經理陳慧宜及參展單位代表共同啟動，並安排節能志工隊帶來「節能行動劇」，以寓教於樂方式向民眾傳遞節能減碳觀念。不過，作為場地方的台開集團高層並未現身，也引起現場部分人士私下議論。
縣府表示，本次展售會以「住宅節能降溫」為核心，規劃「節電」、「隔熱」及「趣味宣導」三大主題展區，參展廠商包括全國電子、正美布藝、冠昇隔熱膜等；現場並邀請工研院綠能所及台電金門區營業處設攤，提供節電諮詢服務，協助民眾下載與操作台灣電力APP，強化用電管理能力。
活動期間同步推出多項優惠措施，包括限時限量現金抵用券，每日上午10時及下午2時發放，現場消費可直接折抵、金額無上限；另連續4天於每日下午5時舉行公開摸彩，每日最大獎項市值超過2萬元，最後一日更加碼抽出iPhone 17 Pro。
李銘培指出，全球人口已超過80億，環境資源日益有限，節能不只是省電費，更是對地球環境的責任；他也提醒，外觀相似的家電產品耗能差異甚大，透過選購高能效產品，並養成隨手關燈、關冷氣的生活習慣，才能真正落實節能。
到場民眾表示，近來風獅爺購物中心生意不佳，氣氛冷清，樂見縣府透過大型活動進駐帶動人氣；但也有人提及，台開近年財務壓力沉重，風獅爺購物中心BOT案屢傳經營疑慮，目前僅金獅影城相對穩定，其餘店面多已歇業，對後續營運及員工權益感到憂心。
對於外界盛傳台開與縣府關係不睦，一名知情人士指出，縣府並非不願協助，而是希望回到合約機制與現實條件討論；依契約精神，一期主體事業為倉儲物流，商場、影城及免稅屬附屬事業，本可視環境彈性調整。若二期在現階段確實不具推動條件，縣府也願在不違背合約與法律前提下理性協商。該人士也直言，業者應聚焦主體事業、務實調整方向，才能真正走出經營困境。
