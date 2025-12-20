德化白瓷萬里行登場 52件珍品永久入藏金門歷史民俗博物館

金門縣文化園區管理所今日舉辦「中國白・德化瓷萬里行，走進金門」特展開幕，同步舉行「金門博物館島：文化再生與國際連結」學者專家論壇，為金門歷史民俗博物館成立15週年揭開重要里程碑；此次大陸的德化白瓷也精選52件套白瓷作品過來參展，未來將成為歷史民俗博物館的永久收藏，象徵兩地陶瓷文化交流的延續。

包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣文化局長陳榮昌、縣府綜合發展處長魏志成、縣議員王國代、太武山海印寺住持釋性海法師、汐止聖覺寺自圓長老、大陸閩台歷史文化研究院德化分院長陳建中、淨土宗金門念佛會住持釋佛任法師與金酒公司總經理丁丞康等人都出席開幕典禮，場面隆重。

本次特展最受矚目的亮點，為德化縣致贈的一尊「文殊菩薩白瓷佛像」，正式納入金門歷史民俗博物館典藏。文化園區管理所長盧根陣表示，文殊菩薩象徵智慧與覺照，德化白瓷則凝聚千年匠心與信仰精神，兩者在金門相會，不僅是藝術珍品的收藏，更展現跨越海洋的文化情誼與精神交流。

盧根陣指出，金門長期位於海洋文明交會點，博物館不只是保存文物的場所，更是讓文化持續生成、讓島嶼與世界對話的平台。配合15週年館慶，館方提出「金門博物館島」願景，期盼以博物館為核心，串聯島嶼上的自然生態、戰爭遺跡、宗教信仰與產業文化，讓整座島嶼成為「活的博物館」。

今天的論壇內容亦聚焦文化再生與國際連結，回顧金門從冷戰前線轉型為和平島嶼的歷程，並探討如何透過博物館系統，轉化戰爭記憶、建構和平敘事，讓金門成為亞太文化對話的重要節點。

陳建中表示，金門與德化同屬閩南文化圈，歷史上透過海上絲路往來密切，德化白瓷更曾由金門走向世界，此次選擇金門作為展覽之地，不僅是對歷史因緣的延續，更是希望以瓷為媒，開啟兩地的融合發展，讓德化的工藝故事與金門的民俗傳統相互呼應，讓「中國白」在這片土地上煥發新的光彩，特展不僅延續歷史因緣，也期盼未來在教育推廣、青年交流與文創合作上，展開更深層合作。