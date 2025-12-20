快訊

航空迷看過來！ 屏東航空嘉年華無人機表演魅力登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，精彩的空中演出讓民眾大呼過癮。記者潘奕言／攝影
為了推廣無人機教育，屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，今天起連兩日在屏東縣遙控無人機飛行場登場，由直升機群飛為活動揭開序幕，還有大型噴射機飛行秀等，讓民眾近距離感受科技魅力及震撼。

屏東縣遙控無人機飛行場啟用至今共1176人取得證照，這次盛會邀集全台200多名飛友，及400多名遊客體驗飛行，包括精彩的空中演出，及無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等內容，讓民眾從不同角度認識航空科技。

屏東縣長周春米表示，屏東無人機飛行場近年來強化設施、完善空域管理，並全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地。另外有一座無人機測試場位於高樹鄉，也是25公斤以上、150公斤以下的遙控無人機高級測驗場。

屏東縣無人機協會理事長陳振國表示，屏東無人機飛行場可供民眾考取直升機、定翼機、多旋翼機等考證，原有場地不敷使用，感謝縣府投入經費辦理飛行場地延伸工程，包括定翼機跑道延長50公尺至250公尺、新設多旋翼機測場、新建穿越機飛行場等，朝向多功能場地發展。

縣府交通旅遊處表示，期望透過航空嘉年華讓更多人了解屏東在航空科技領域的能量與未來潛力。活動兩天內容豐富、表演精彩，歡迎民眾把握周末時光，到屏東無人機飛行場近距離感受震撼的科技魅力。

屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，縣長周春米也到場參加。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，精彩的空中演出讓民眾大呼過癮。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，縣長周春米也到場參加。記者潘奕言／攝影
