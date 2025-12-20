航空迷看過來！ 屏東航空嘉年華無人機表演魅力登場

為了推廣無人機教育，屏東縣政府與屏東縣無人機協會舉辦「2025屏東航空嘉年華」，今天起連兩日在屏東縣遙控無人機飛行場登場，由直升機群飛為活動揭開序幕，還有大型噴射機飛行秀等，讓民眾近距離感受科技魅力及震撼。

屏東縣遙控無人機飛行場啟用至今共1176人取得證照，這次盛會邀集全台200多名飛友，及400多名遊客體驗飛行，包括精彩的空中演出，及無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等內容，讓民眾從不同角度認識航空科技。

屏東縣長周春米表示，屏東無人機飛行場近年來強化設施、完善空域管理，並全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地。另外有一座無人機測試場位於高樹鄉，也是25公斤以上、150公斤以下的遙控無人機高級測驗場。

屏東縣無人機協會理事長陳振國表示，屏東無人機飛行場可供民眾考取直升機、定翼機、多旋翼機等考證，原有場地不敷使用，感謝縣府投入經費辦理飛行場地延伸工程，包括定翼機跑道延長50公尺至250公尺、新設多旋翼機測場、新建穿越機飛行場等，朝向多功能場地發展。