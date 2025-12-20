快訊

日本橘色惡魔旋風襲捲南台灣 首度屏東演出現場爆滿

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今天首度到屏東演出，吸引大批民眾排隊入場欣賞。記者劉學聖／攝影
享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今天首度到屏東演出，吸引大批民眾排隊入場欣賞。此次橘高校共帶來3首曲目，與屏東在地高中、大學的樂儀隊「尬舞」，精彩演出讓全場觀眾熱烈喝采不斷。

「2025 屏東交響・橘色狂潮」今天下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，來自日本京都橘高校吹奏樂部橘色惡魔，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，進行一場青春熱血的跨國交流演出。

橘色惡魔以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，曾在台灣國慶典禮演出而為國人所知名。這次壓軸登場一出場立即引起全場熱烈歡呼，繞場一圈後帶來Mickey、Your Song、SWING SWING SWING等3首曲目。

橘色惡魔經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，10幾分鐘的精彩演出，展現世界級行進樂團的水準，讓全場觀眾掌聲不絕。

屏東在地的南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學、美和科技大學熊鷹儀隊也在橘色惡魔之前出場演出，展現台灣在地的樂儀隊特色，演出節奏強烈、氣勢磅礴，讓觀眾看到在地青年世代的活力。

屏東縣長周春米也到場致贈感謝錦旗，及琉璃珠手環作為紀念禮物，象徵台日團隊間深厚情誼，並與全體學生與師長共同合影留念，也期待他們日後有機會再造訪屏東。

橘色惡魔 高校

