台北孤狼隨機殺人後 高雄耶誕、跨年動員上千警力防恐

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市警局防「孤狼式攻擊」，派員在巡守捷運中央公園站。記者林保光／翻攝
台北車站隨機殺人事件後，高雄市警方因耶誕節、跨年將屆，也分別規畫上千警、民力，配置活動場所內外，今天起，並申請保安第五警察總隊警力，投入高雄地區車站站體巡守勤務，以確保年底2場大型晚會的安全。

高雄市政府自11月28日到明年1月4日，在中央公園及周邊商圈舉辦「聖誕生活節」，今天到12月24日的「聖誕黃金周」活動，安排「Golden公園大舞台」為高雄耶誕節拉到高潮；12月31日另在夢時代購物廣場前，舉辦跨年晚會，2場活動成為年底高雄大型晚會。

高雄市政府為「聖誕生活節」，在中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」耶誕樹，裝置「聖誕小屋」提升氣氛，不料，聖誕小屋卻在12月15日遭惡意塗鴉，以白漆噴上「六六六」，當日市府立即修復，警方也全力查緝滋事者，不過，因公園四通八達，還未查出涉案塗鴉客。

高雄市警局表示，警方規畫耶誕節、跨年晚會維安勤務，要求由各轄區分局長帶隊，在中央公園的耶誕節活動，由新興警分局動員約70名警力疏導交通，並視防恐情資，配置武裝警力增加見警率，也對可疑者盤查。

在夢時代跨年晚會，高雄市警局規畫在主舞台區設安全通道，由前鎮、新興、鳳山等分局動員1206名民、警力進駐，在晚會內外分4區，自12月31日下午3時到明年元旦凌晨1時，每時段各派13名警力維安，一有緊急狀況，便順向疏散民眾；另為防踩踏事故，由高雄捷運公司關閉電扶梯、設分流、截流線，確保人潮安全搭乘捷運。

因台北車站發生隨機殺人事件，今天起到跨年晚會結束，高雄市警局申請保五總隊警力每天派遣20名警力，協助高雄火車站及捷運站體維安任務，避免「孤狼恐攻」憾事在高雄發生。

高雄市警局加強派員在巡守捷運中央公園站。記者林保光／翻攝
高雄市警局防孤狼式攻擊，派員在中央公園耶誕節會場戒備。記者林保光／翻攝
高雄市警局防「孤狼式攻擊」，派員在巡守捷運中央公園站。記者林保光／翻攝
