北捷爆隨機攻擊案 高雄雪橇報佳音耶誕輕軌列車急喊卡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
捷運台北車站、中山站外昨天傍晚發生煙霧彈攻擊並隨機傷人事件，包含嫌犯張文釀4死多傷，今天現場警方的巡邏也頻繁現身，維持高見警率。記者許正宏／攝影
北捷車站昨天發生隨機攻擊事件，原定明天在高雄輕軌登場的「雪橇天使報佳音」活動，因考量公共安全，今天宣布取消，高市教育局表示，為了確保親師生安全，經審慎評估後，決定調整活動方式，改由各參與學校擇期於校內辦理。

「環狀輕軌行動雪橇天使報佳音」原是迎接耶誕佳節創新規畫，由高雄市政府教育局首度結合城市公共運輸與學校美感教育，邀龍華國小、新上國小及五權國小等3所校名與輕軌站名相同的學校，共約100名親師生參與，搭乘耶誕主題輕軌專車，繞行高雄環狀輕軌一圈，以音樂與祝福為城市報佳音。

活動原規畫於21日上午10時40分在龍華國小集合後出發，由教育局長吳立森化身「耶誕老人」親自領軍，孩子們在緩行的輕軌車廂內，以合唱、詩歌朗誦及弦樂演奏等方式，進行行動式快閃演出，讓美感教育走出校園、融入城市日常，打造移動的藝術教室。

教育局指出，活動設計初衷在於讓學生透過公共運輸空間的轉化，學習藝術表現、團隊合作與城市美學，並藉由聖誕節慶意象，向市民傳遞溫暖與祝福，相關規畫也獲得學校與家長高度支持。

北捷攻擊事件引發社會關注，教育局強調，親師生安全仍是首要考量，因此決定暫緩在公共運輸場域辦理，後續將由各校擇期於校內進行報佳音或美感教育活動，延續原有教育精神。教育局也表示，未來若條件允許，仍將評估再度推出結合城市運輸的行動式學習活動。

公共運輸 高雄輕軌 教育局 北車隨機攻擊

