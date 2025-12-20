前鎮漁港運銷中心蓋好沒攤商進駐 漁業署允改善接駁、補貼租金

前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，即將驗收啟用，傳出攤商進駐意願低，攤商直言，車輛不得入場，須改接駁車拉長搬運流程，憂心影響漁獲鮮度與銷售，也盼攤位租金能補貼，立委柯志恩昨邀漁業署、高雄區漁會及攤商代表赴現場會勘，要求提方案解決；漁業署允諾，研擬改善電車接駁模式，並爭取經費補貼。

攤商代表直言，現行前鎮漁港早市，漁貨車可直接開進市場，完成卸貨、切割與販售，是多年來形成的高效率作業模式，但新運銷中心基於節能減碳考量，車輛不得進入場內，改採電動車接駁拉長搬運流程，作業效率低落，也影響漁貨鮮度與銷售，讓攤商難以適應。

硬體設計也成為另一道門檻，攤商反映，場內柱體過多且設於販售區，攤位後方還配置配電箱與水龍頭，實際可運用空間被壓縮；加上場內未設置空調設備，僅以風扇降溫，在夏季高溫環境中長時間作業，恐影響消費者體驗。

議員陳麗娜也點出，切割區與販售區分離，讓消費者購買後，攤商還得往返加工區再交付商品，不符合多數民眾熟悉的採買習慣，也增加作業負擔，切割加工區未全面對外開放，更可能衍生交易糾紛。

柯志恩表示，運銷中心工程已接近完工，硬體結構難以大幅調整，她建議魚貨切割加工區可由漁會統籌部分經營，提供攤商共同使用；在啟用初期，攤位租金也應搭配補貼機制，降低進駐門檻，並結合市府與漁會行銷，先把人潮與交易量做起來，再逐步調整收費結構。