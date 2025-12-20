快訊

屏東落山風藝術季登場 16名藝術家大型作品驚豔開箱

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，昨天晚上屏東縣長周春米率先開箱展區亮點。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，昨天晚上屏東縣長周春米率先開箱展區亮點。記者潘奕言／攝影

2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，以「看！海口 Hey，Haikou！」為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展。昨天晚上屏東縣長周春米率先開箱展區亮點，觀賞各式大型裝置藝術作品，並邀請民眾到屏東體驗海口藝術魅力。

周春米表示，落山風藝術季已成為冬季南台灣最受歡的旅遊品牌，今年邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥等國16名藝術家，創作涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等形式的地景裝置，從沙灘、港灣到村落3個不同地景特色展區，帶給民眾多樣體驗感受。

傳播暨國際事務處表示，在港灣展區海堤有法國藝術家艾斯特．卡瑟爾「來自四面風的回響」，及張育嘉「體操男爵的返航歡迎線」。屏東藝術家劉棟則以數千片布料堆疊出大地、海洋等震撼視覺的風景。村落展區有游文富的「有風味（位）」、陳淑燕「海口ㄟ風，鹹鹹的」，及日本山內庸資「村落老闆娘」。

沙灘區則有8件作品，包括李蕢至「風逕」、曾煜譡「風之間」、鄭元東「風的容器」，及墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」、葉文凱「墜落沙灘的寶石」、美國史考特．范德沃「地平線研究」、詹惟欣「風起之境」、米類「風聲等。

每周六日也推出限量預約海口食堂文化體驗「一餐一樂章」套餐，由日本料理職人對中大剛、森本由美與居民共，以當季的作物漁獲烹調。2025落山風藝術季展覽至明年3月1日，詳情可至落山風藝術季官網、「吹風看海地」臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

2025落山風藝術季今日登場，每周六日也推出限量預約海口食堂文化體驗「一餐一樂章」套餐。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，每周六日也推出限量預約海口食堂文化體驗「一餐一樂章」套餐。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，昨天晚上屏東縣長周春米率先開箱展區亮點。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，昨天晚上屏東縣長周春米率先開箱展區亮點。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展。記者潘奕言／攝影
2025落山風藝術季今日登場，今年結合國內外16名藝術家，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展。記者潘奕言／攝影

