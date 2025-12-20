聽新聞
0:00 / 0:00

環團認橋頭新市鎮都計過時 應重做評估

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市議會昨舉辦守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會昨舉辦守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮計畫啟動33年，曾停滯多年，橋頭科學園區、台積電進駐後，北高雄發展快速，促成新市鎮計畫進入第二、三期開發。環團認為新市鎮都市計畫過時，質疑未重做環估、環境差異分析。民代要求市府與中央充分溝通，建立公開協商平台充分討論，形成共識再做決策。

橋仔頭文史協會名譽理事長蔣耀賢指出，橋頭新市鎮在當年政府的想像中，人口會繼續成長膨脹，所以需要副都心，未料90年代產業外移、經濟和人口趨緩，後來新市鎮一期、二期陸續開發後，根本沒有經濟或商業需求，也沒考慮地方文史保存，當年錯誤規畫一直未修正，若照三期計畫執行嚴重破壞環境，盼政府理性面對錯誤。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭新市鎮二期原要剷平橋頭糖廠，地方抗爭下劃入市定古蹟，如今三期都市計畫開發這麼大片的土地，又有毀林、毀生態疑慮，應重做環評、環差。

高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮沿用早年的構想，未做環評與交通評估，地方一直反對1-1計畫道路開闢，多年來時空背景已改變，呼籲重新檢視都市計畫方向，將綠色運具、永續交通與環境承載力納入，而非延續過時的藍圖。

屏科大景觀暨遊憩管理研究所所長周宛俞強調，開發須重視韌性環境、透水性、空氣品質與防災功能，並以人本交通取代犧牲健康的開發模式，在尊重地主權益下共創增值與永續。

市議員黃秋媖說，發展應兼顧經濟效益與環境保護，一次性開發可能造成生態破壞，期盼市府蒐集民意，推動公民參與，納入未來開發基準，促進地方創生與價值共存。

議員李雅慧指出，此案影響層面廣泛，中央決策前應先建立公開協商平台讓各方充分討論，凝聚共識後再做決定。議員方信淵則認為，地方已經等太久了，期待快點開發。

延伸閱讀

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

相關新聞

高雄橋頭新市鎮3期開發 遭質疑毀糖廠森林

高雄市橋頭新市鎮三期開發計畫涉及橋頭糖廠百公頃森林命運，逾10萬棵樹木將因開闢60公尺寬的1-1道路遭移除、滯洪量大幅降...

環團認橋頭新市鎮都計過時 應重做評估

橋頭新市鎮計畫啟動33年，曾停滯多年，橋頭科學園區、台積電進駐後，北高雄發展快速，促成新市鎮計畫進入第二、三期開發。環團...

金門高齡化創新高 縣府強化老人保護與獨居關懷網絡

因應高齡化趨勢持續升溫，金門縣政府今天在縣府第二會議室召開「年度第2次老人保護聯繫會議」，並同步整合獨居老人關懷服務議題...

物價上漲 屏縣明年元旦起小黃公車優惠價、計程車運價調漲

物價不斷上漲，考量各項物價成本與服務永續經營，屏東縣政府今天公告，明年1月1日起小黃公車優惠票價及計程車價格將調漲。小黃...

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會...

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。