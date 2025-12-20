環團認橋頭新市鎮都計過時 應重做評估

橋頭新市鎮計畫啟動33年，曾停滯多年，橋頭科學園區、台積電進駐後，北高雄發展快速，促成新市鎮計畫進入第二、三期開發。環團認為新市鎮都市計畫過時，質疑未重做環估、環境差異分析。民代要求市府與中央充分溝通，建立公開協商平台充分討論，形成共識再做決策。

橋仔頭文史協會名譽理事長蔣耀賢指出，橋頭新市鎮在當年政府的想像中，人口會繼續成長膨脹，所以需要副都心，未料90年代產業外移、經濟和人口趨緩，後來新市鎮一期、二期陸續開發後，根本沒有經濟或商業需求，也沒考慮地方文史保存，當年錯誤規畫一直未修正，若照三期計畫執行嚴重破壞環境，盼政府理性面對錯誤。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭新市鎮二期原要剷平橋頭糖廠，地方抗爭下劃入市定古蹟，如今三期都市計畫開發這麼大片的土地，又有毀林、毀生態疑慮，應重做環評、環差。

高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮沿用早年的構想，未做環評與交通評估，地方一直反對1-1計畫道路開闢，多年來時空背景已改變，呼籲重新檢視都市計畫方向，將綠色運具、永續交通與環境承載力納入，而非延續過時的藍圖。

屏科大景觀暨遊憩管理研究所所長周宛俞強調，開發須重視韌性環境、透水性、空氣品質與防災功能，並以人本交通取代犧牲健康的開發模式，在尊重地主權益下共創增值與永續。

市議員黃秋媖說，發展應兼顧經濟效益與環境保護，一次性開發可能造成生態破壞，期盼市府蒐集民意，推動公民參與，納入未來開發基準，促進地方創生與價值共存。

議員李雅慧指出，此案影響層面廣泛，中央決策前應先建立公開協商平台讓各方充分討論，凝聚共識後再做決定。議員方信淵則認為，地方已經等太久了，期待快點開發。