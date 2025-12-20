高雄橋頭新市鎮3期開發 遭質疑毀糖廠森林

高雄市橋頭新市鎮三期開發計畫涉及橋頭糖廠百公頃森林命運，逾10萬棵樹木將因開闢60公尺寬的1-1道路遭移除、滯洪量大幅降低，恐毀生態、加劇淹水，讓百年歷史的五分車軌道消失，38個團體、1900人昨天共同連署要求完整保留森林。

國土署回應，屬於文化景觀文資範圍的橋仔頭糖廠及五分車路線會保留，周邊6.28公頃劃設觀光發展特定專用區，以利文化觀光推展，涉及都市景觀及自然生態部分，會依高雄市特定紀念樹木保護自治條例等辦理，包括保留在地及原生樹種，以符合基地綠覆比率及整體景觀協調性等需求。

高雄市議會昨舉行守護橋頭森林公聽會，橋頭新市鎮一期、二期陸續開發完成，三期開發面積共219公頃，包括橋頭糖廠周邊公有地及20年歷史的人造森林、部分私有地，變更成商業區及住宅區建地。

森林城市協會理事長莊傑任質疑，一、二期及市地卅三期重劃區等尚有215公頃住商用地，並無迫切土地開發需求，三期開發範圍逾百公頃低窪洪氾森林，若填平為建地，逾10萬棵樹木移除，生態棲地大幅破碎化，威脅環頸雉等保育鳥類生存，等同175萬公噸滯洪量消失，加劇典寶溪及橋頭、楠梓、岡山、梓官區水患風險。

莊傑任說，該計畫1-1道路規畫作為橋科聯外道路，加上紫線捷運路線，切過糖廠腹地，破壞百年糖業文化和歷史場域，僅存的觀光五分車路線與自行車道中斷，交通量暴增影響興糖國小學童上下學安全，呼籲重新檢視整體區域承載量，強化環境影響評估、研擬道路及捷運改道替代方案。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調憂心毀掉森林換來熱島效應，他說，1公頃闊葉林能貯水300至2000立方公尺，500公頃闊葉林貯水量可達100萬立方公尺，相當於一座小型水庫，透過入滲作用進行地下水補注，對缺水的高雄具有正面意義。

台糖高雄區處橋頭資產課長何昇軒說，列入區段徵收範圍的人造林約51公頃，橋頭糖廠已保留約21.48公頃，維持既有糖業文化發展，不影響歷史場域的保存。高雄市都發局表示，此案國土署本月24日召開第三次專案小組審議，將彙整地方意見後轉達，降低開發衝擊。