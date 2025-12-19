LIVING BETTER遠雄好生活節登場 工地廢料化為再生光盒

遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，並同步推出「好室智造所」永續巡迴策展，透過再生創作體驗與文青風格美食市集，打造永續理念。其中最受矚目的「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件，現場也吸引許多親子前來體驗，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。

深耕高雄核心生活圈逾 30 年，遠雄建設持續以貼近城市與生活的角度，實踐「永續 × 共享」的居住願景，遠雄建設表示，希望透過「好生活節」與「好室智造所」策展行動，讓永續不僅停留在建築或口號，而是真正走進城市日常，陪伴市民在生活中看見居住、環境與未來可以更美好的可能。活動期間限定的「耶誕好事集」，以耶誕節慶佈置結合文青風格美食，包括有大居日子雞蛋糕、養生食補等攤位。現場同步展出「工地再生 × 圍籬行動策展」，以創意策展語彙呈現耶遠雄建設如何實踐「讓廢棄的減法，成為守護地球的加法」，透過循環設計與再利用思維，重新定義工地與城市的關係，讓施工產生的廢棄物，成為傳遞永續價值的公共介面。 遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影 遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。記者劉學聖／攝影 遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影