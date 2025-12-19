快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

LIVING BETTER遠雄好生活節登場 工地廢料化為再生光盒

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。記者劉學聖／攝影
遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。記者劉學聖／攝影

遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，並同步推出「好室智造所」永續巡迴策展，透過再生創作體驗與文青風格美食市集，打造永續理念。其中最受矚目的「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件，現場也吸引許多親子前來體驗，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。

深耕高雄核心生活圈逾 30 年，遠雄建設持續以貼近城市與生活的角度，實踐「永續 × 共享」的居住願景，遠雄建設表示，希望透過「好生活節」與「好室智造所」策展行動，讓永續不僅停留在建築或口號，而是真正走進城市日常，陪伴市民在生活中看見居住、環境與未來可以更美好的可能。活動期間限定的「耶誕好事集」，以耶誕節慶佈置結合文青風格美食，包括有大居日子雞蛋糕、養生食補等攤位。現場同步展出「工地再生 × 圍籬行動策展」，以創意策展語彙呈現耶遠雄建設如何實踐「讓廢棄的減法，成為守護地球的加法」，透過循環設計與再利用思維，重新定義工地與城市的關係，讓施工產生的廢棄物，成為傳遞永續價值的公共介面。

遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影
遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影
遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。記者劉學聖／攝影
遠雄建設今天起一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦【LIVING BETTER 遠雄好生活節】，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。記者劉學聖／攝影
遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影
遠雄建設「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。記者劉學聖／攝影

永續 廢棄物 美食

延伸閱讀

新莊住商大樓工地傳意外！磁磚工人自15樓墜落8樓 頭部受傷急送醫

獨／「中台灣豪宅一哥」超挖地下室 聯聚董座繳200萬給公庫判緩刑

遠雄、中信金接力上漲...再來是統一？專家：年底行情仍在、但風險也大

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

相關新聞

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會...

金門高齡化創新高 縣府強化老人保護與獨居關懷網絡

因應高齡化趨勢持續升溫，金門縣政府今天在縣府第二會議室召開「年度第2次老人保護聯繫會議」，並同步整合獨居老人關懷服務議題...

物價上漲 屏縣明年元旦起小黃公車優惠價、計程車運價調漲

物價不斷上漲，考量各項物價成本與服務永續經營，屏東縣政府今天公告，明年1月1日起小黃公車優惠票價及計程車價格將調漲。小黃...

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆...

民眾不願拆石綿建物 多因成本高、憂重蓋成違建

石綿具備防火、絕緣及耐磨等特性，早期許多屋頂加蓋或倉庫都採用石綿建材，雖然台灣禁止製造及使用多年，不少人考量拆除成本高、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。