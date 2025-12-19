金門高齡化創新高 縣府強化老人保護與獨居關懷網絡
因應高齡化趨勢持續升溫，金門縣政府今天在縣府第二會議室召開「年度第2次老人保護聯繫會議」，並同步整合獨居老人關懷服務議題，邀集衛生、警政、民政、長照、醫療院所及各鄉鎮公所等單位與會，全面檢視老人保護與獨居關懷服務現況，強化跨網絡合作，打造更安全的高齡友善環境。
社會處副處長王智育主持會議時指出，截至今年11月底止，金門縣設籍總人口數為13萬9476人，其中65歲以上老年人口達2萬7383人，占全縣人口19.63%，比例創近年新高，顯示高齡化社會已成為不容忽視的現實，長者保護、照顧與支持體系必須同步強化。
在老人保護工作方面，社會處指出，目前通報窗口以113、110專線及「關懷E起來」系統為主，針對65歲以上長者遭受直系血親卑親屬疏忽、虐待或遺棄等情形，提供必要的保護與處遇服務。今年6月至11月，老人保護個案服務量為14案，另有其他老人福利相關案件24案，總服務人次達152人次。
會中也頒贈感謝狀，表揚參與「老人保護預防性關懷服務方案」的關懷訪視員，肯定其長期深入社區，主動關懷受暴情節輕微、暫不願接受正式資源介入的長者，透過定期訪視、情緒支持及資源連結，及早發現風險並轉介相關服務，成為老人保護網絡的重要防線。
社會處說明，老人保護工作採三級預防策略推動，初級預防著重社區宣導與風險意識建立，透過健康促進與家庭支持降低暴力或疏忽風險；次級預防強調早期辨識與通報，整合多元資源提供適切服務；三級預防則在案件成立後，結合各網絡單位提供必要處遇，確保長者安全。
另外，縣府今也召開「114年第2次強化獨居老人關懷服務聯繫會報」，要求各公所加強發掘轄內潛在需關懷的獨居長者，根據統計，截至114年第三季，全縣列冊獨居老人共315人，累計服務人次2282人次，顯示獨居及「兩老同住」情形日益普遍。
王智育表示，縣府透過關懷志工定期訪視與需求評估，掌握獨居長者實際生活狀況，並連結適切福利資源，志工不僅提供物質協助，更在情感支持與社會連結上扮演不可或缺的角色。縣府配合中央政策，預計於115年推動「擴大獨居老人服務計畫」，結合社區照顧關懷據點，深化在地支持網絡，提供即時且就近的關懷服務，全面提升獨居長者的生活品質與安全感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言