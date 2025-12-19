北港媽 x 阿蓮媽「雙媽會」 兩大女神降臨高雄阿蓮遶境賜福

高雄12月瘋媽祖！北港媽祖本月25日下午將到高雄阿蓮區遶境，並與在地阿蓮天聖宮「阿蓮媽」合體，兩大女神降臨賜福，估計吸引上萬人參與這場熱鬧慶典。

阿蓮天聖宮廟方表示，北港媽與阿蓮媽25日遶境當天路線，預計下午四點抵達阿蓮區公所短暫駐駕，之後沿民生路、中正路、和平路、忠孝路、中山路遶境，至阿蓮區農會後，搭車至田野香雞庭園，出發穎源路，最後抵達阿蓮天聖宮，沿途預計駐駕警察局、消防局，為辛勤的警消人員賜福，保佑勤務一切平安。