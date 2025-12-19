北港媽 x 阿蓮媽「雙媽會」 兩大女神降臨高雄阿蓮遶境賜福

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
北港媽祖本月25日下午將到高雄阿蓮區遶境，並與在地阿蓮天聖宮「阿蓮媽」合體，兩大女神降臨賜福，估計吸引上萬人參與這場熱鬧慶典。圖／阿蓮天聖宮提供
高雄12月瘋媽祖！北港媽祖本月25日下午將到高雄阿蓮區遶境，並與在地阿蓮天聖宮「阿蓮媽」合體，兩大女神降臨賜福，估計吸引上萬人參與這場熱鬧慶典。

阿蓮天聖宮廟方表示，北港媽與阿蓮媽25日遶境當天路線，預計下午四點抵達阿蓮區公所短暫駐駕，之後沿民生路、中正路、和平路、忠孝路、中山路遶境，至阿蓮區農會後，搭車至田野香雞庭園，出發穎源路，最後抵達阿蓮天聖宮，沿途預計駐駕警察局、消防局，為辛勤的警消人員賜福，保佑勤務一切平安。

阿蓮天聖宮董事長徐清榮表示，這次北港媽與阿蓮媽的「雙媽會」，源起去年北港媽的心靈遶境，原本就有規劃到高雄阿蓮天聖宮駐駕，但因遇到颱風並未成行，本次終於順利邀請北港媽南下，與阿蓮媽一同繞境為阿蓮民眾賜福，也促成這次難得的「雙媽會」，歡迎民眾一同參與此次歡慶盛會，目睹北港媽與阿蓮媽兩大女神風采。

北港媽祖本月25日下午將到高雄阿蓮區遶境，並與在地阿蓮天聖宮「阿蓮媽」合體，兩大女神降臨賜福，估計吸引上萬人參與這場熱鬧慶典。圖／阿蓮天聖宮提供
北港 遶境 女神降臨

