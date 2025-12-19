澎湖冬至習俗搓湯圓包菜繭 傳承好味道

快訊

中央社／ 澎湖縣19日電

冬至將近，澎湖傳統的包菜繭、搓湯圓與捏雞母狗等習俗，今年在島內各社區巷弄間處處飄香，特別受歡迎。連望安警分局也推出「跨世代、搓湯圓、迎冬至、護平安」活動，傳承好味道。

澎湖耆老指出，每年冬至，澎湖各地宗祠與家戶都有祭祖、報丁口、吃祖補冬等習俗。傳統的糯米磨粹捏製湯圓、菜繭與雞母狗仔，不僅是冬至的祭祖供品，也可保存食用，祈求來年六畜興旺、人人平安，至今已有百年傳承。

每到冬至前夕，澎湖縣內各住戶、社區或社團都會安排居民製作菜繭與捏雞母狗活動，以傳承在地特有習俗。馬公一家早餐店每天動員10餘名阿嬤包菜繭，出爐瞬間都被搶購一空。

澎湖離島的望安分局今年首度與望安鄉公所、西安社區共同籌辦「跨世代、搓湯圓、迎冬至、護平安」活動。望安鄉長許賢德、望安分局長黃一航、代表會主席俞益興及西安村長許清上出席活動，海巡署潭門安檢所、望安消防隊、風景管理處望安站、望安鄉衛生所紛紛響應這次活動，讓民俗文化、社區關懷與安全守護這3道暖流，在冬陽下匯聚一堂。

冬至 澎湖縣 湯圓

