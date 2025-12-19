快訊

物價上漲 屏縣明年元旦起小黃公車優惠價、計程車運價調漲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣明年元旦起小黃公車優惠票價及計程車運價將調漲。圖／屏東縣政府提供
屏東縣明年元旦起小黃公車優惠票價及計程車運價將調漲。圖／屏東縣政府提供

物價不斷上漲，考量各項物價成本與服務永續經營，屏東縣政府今天公告，明年1月1日起小黃公車優惠票價及計程車價格將調漲。小黃公車優惠票價將調漲為20元；計程車運價則將調漲計時運價及增加其他費用。

屏東縣2018年起推動小黃公車，以優惠票價10元推廣（原收費標準為起跳8公里內23元），2024年初步完成全縣路網，目前34條路線每年服務10餘萬人次。縣府交旅處表示，配合屏東縣每月社福卡點數提升至1000點，小黃公車優惠票價自明年1月1日起調整為20元。

持屏東縣敬老卡或博愛卡刷卡，仍可以點數折抵半價10元，博愛陪伴卡需緊隨於博愛卡後靠卡感應，才可享有半價10元優惠。另身高115公分以下或未滿6歲幼齡兒童，出示身分證件仍維持免費搭乘福利。

計程車運價明年元旦起比照鄰近縣市，調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；若經政府宣布屏東縣全區停止上班，計程車得額外加收50元。縣府也推動敬老博愛車隊，民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助100點。

縣府強調，這次調整小黃公車票價是為了建構更穩健的經營環境，未來會持續擴大服務路線、提升預約系統品質。調整計程車運價縣府已公告請各計程車業者配合調整計費表，民眾若有遇到不按表計費或拒載狀況，可向屏東監理站或屏東縣政府警察局。

