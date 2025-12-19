搶攻年菜商機 高雄飯店、餐廳推多款外帶方案

快訊

中央社／ 高雄19日電

農曆新年將至，高雄多家飯店、餐廳搶攻年菜商機，近日公布外帶方案。星級餐飲集團LA ONE推出「金蒜濃雞湯」、日航酒店則有6人份年菜組；義大皇家酒店、天悅飯店也推年菜外帶方案。

因應家庭結構改變，小家庭聚會趨勢，不少飯店推出份量較少的年菜組合。高雄日航酒店新聞稿表示，「桃泉中餐廳」推出2026年外帶年菜，結合粵式經典工法與頂級食材，打造6人份新春限定年菜組，定價新台幣1萬888元，限量60組。

星級主廚簡天才經營的LA ONE烘焙坊冬季推出「金蒜濃雞湯」，LA ONE發布新聞稿表示，雞湯以履歷認證的全雞為基底，搭配金蒜、菜脯與枸杞、紅棗、當歸等傳統養身食材，以恰到好處的小火慢煨，使湯色清亮、香氣醇厚，呈現出層次分明的台式風味。

LA ONE烘焙坊也推出主廚私房年菜，包括「八寶佛跳牆」、「好功夫筍香封肉」、「醬香紅燒獅子頭」，以現代工法重現台式辦桌菜。LA ONE也提供歐陸家常料理，熱銷款「煙燻鮭魚」、「義式千層麵」、「6吋豹紋披薩」，以生鮮真空包供應，主打輕鬆覆熱即可上桌。

義大皇家酒店除了有圍爐團圓宴外，今年也推出外帶「家庭團圓餐」，菜色有龍唇螺頭燉雞湯、錦繡聚拼盤、鮮果富貴蝦球、金牌脆皮炸子雞、椒鹽香妃鮑魚、金華海鮮炒飯等菜色。

義大天悅飯店即日起至明年2月21日，推出「金馬迎春福滿門」年菜外帶，民眾可外帶招牌火烔干貝花膠盅、佛跳牆、蛋酥九孔元蹄、蒜香牛仔骨、極汁羊小排與鴛鴦甜八寶等多道料理。

年菜 飯店 酒店

