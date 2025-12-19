讓AI走進商圈 許智傑推為高雄人情味添智慧動能

爭取高雄市長初選出線的立委許智傑今天舉行「AI型商智慧商圈座談會」，他表示，高科技應轉化為商圈店長的「數位店員」，讓科技為高雄特有的人情味增添智慧服務能量。

由立法委員許智傑辦公室主辦的「AI型商智慧商圈座談會」今天下午在高雄舉行。活動邀集經濟部商業發展署副組長簡俊良、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄等，並匯聚企業代表、商圈理事長與在地業者參與，共同探討人工智慧如何為高雄傳統商圈，注入轉型升級強大動能。

許智傑致詞時指出，隨著台積電、輝達（NVIDIA）及鴻海進駐高雄，高雄已具備強大硬體供應鏈基礎。但高科技發展不應僅留在算力中心或工程師，更應轉化為商圈店長的「數位店員」。透過AI進行人流分析、熱銷預測與精準行銷，能協助傳統商圈應對電商衝擊與人才斷層，讓科技為高雄特有的人情味增添智慧服務的能量。

許智傑以「數位孿生城市」概念，提出在虛擬世界建立一個與高雄完全相同的模型，用以預測颱風、淹水等災害。同時也提出高雄專屬的「AI小秘書」App構想，將AI應用於社會福利，主動提醒長輩施打疫苗，或協助孕婦領取交通補助、申請生育津貼等。讓AI真正服務於每位市民，實踐「AI For All」目標。

他強調，高雄具備「南電北送」能源優勢，未來算力中心應直接設在南部，帶動軟體與數據產業發展。透過AI產業化，高雄能創造大量高薪工作機會，吸引「北漂」青年返鄉就業，並與舊金山灣區等國際AI重鎮對接，讓高雄從硬體重鎮升級為國際化AI門戶。

這次座談會專題演講陣容堅強，勤業眾信管理顧問公司科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群，深入剖析全球 AI 趨勢與智慧商圈願景；博士旺創新股份有限公司總經理兼董事黃啟誠，則從美國天才法案談到城市商業革命，分享AI結合新金融在高雄的場域創新機會。

光禾感知科技（OSENSE）創辦人暨執行長王友光，則聚焦AI行銷與O2O（線上線下整合），探討在地商圈的創新與顧客體驗設計。與會商圈代表就數位轉型實務踴躍提問，展現第一線對導入新科技的高度期待。