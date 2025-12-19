快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

讓AI走進商圈 許智傑推為高雄人情味添智慧動能

中央社／ 高雄19日電

爭取高雄市長初選出線的立委許智傑今天舉行「AI型商智慧商圈座談會」，他表示，高科技應轉化為商圈店長的「數位店員」，讓科技為高雄特有的人情味增添智慧服務能量。

由立法委員許智傑辦公室主辦的「AI型商智慧商圈座談會」今天下午在高雄舉行。活動邀集經濟部商業發展署副組長簡俊良、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏、大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄等，並匯聚企業代表、商圈理事長與在地業者參與，共同探討人工智慧如何為高雄傳統商圈，注入轉型升級強大動能。

許智傑致詞時指出，隨著台積電、輝達（NVIDIA）及鴻海進駐高雄，高雄已具備強大硬體供應鏈基礎。但高科技發展不應僅留在算力中心或工程師，更應轉化為商圈店長的「數位店員」。透過AI進行人流分析、熱銷預測與精準行銷，能協助傳統商圈應對電商衝擊與人才斷層，讓科技為高雄特有的人情味增添智慧服務的能量。

許智傑以「數位孿生城市」概念，提出在虛擬世界建立一個與高雄完全相同的模型，用以預測颱風、淹水等災害。同時也提出高雄專屬的「AI小秘書」App構想，將AI應用於社會福利，主動提醒長輩施打疫苗，或協助孕婦領取交通補助、申請生育津貼等。讓AI真正服務於每位市民，實踐「AI For All」目標。

他強調，高雄具備「南電北送」能源優勢，未來算力中心應直接設在南部，帶動軟體與數據產業發展。透過AI產業化，高雄能創造大量高薪工作機會，吸引「北漂」青年返鄉就業，並與舊金山灣區等國際AI重鎮對接，讓高雄從硬體重鎮升級為國際化AI門戶。

這次座談會專題演講陣容堅強，勤業眾信管理顧問公司科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群，深入剖析全球 AI 趨勢與智慧商圈願景；博士旺創新股份有限公司總經理兼董事黃啟誠，則從美國天才法案談到城市商業革命，分享AI結合新金融在高雄的場域創新機會。

光禾感知科技（OSENSE）創辦人暨執行長王友光，則聚焦AI行銷與O2O（線上線下整合），探討在地商圈的創新與顧客體驗設計。與會商圈代表就數位轉型實務踴躍提問，展現第一線對導入新科技的高度期待。

許智傑 經濟發展

延伸閱讀

三井LaLaport高雄上梁　最快2026年底開幕

全台第三座LaLaport上梁 鳳山建城237年首座百貨公司明年底誕生

民進黨高雄市長初選內參民調曝光 林岱樺批對手「造勢操作」

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

相關新聞

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會...

物價上漲 屏縣明年元旦起小黃公車優惠價、計程車運價調漲

物價不斷上漲，考量各項物價成本與服務永續經營，屏東縣政府今天公告，明年1月1日起小黃公車優惠票價及計程車價格將調漲。小黃...

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆...

民眾不願拆石綿建物 多因成本高、憂重蓋成違建

石綿具備防火、絕緣及耐磨等特性，早期許多屋頂加蓋或倉庫都採用石綿建材，雖然台灣禁止製造及使用多年，不少人考量拆除成本高、...

金馬澎合作 爭修離島條例

金門縣議會定期會昨天縣政總質詢，議長洪允典就立法院「離島建設條例」修法進度質詢，事前製作影片、結合AI輔助說明訴求，創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。