財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會期的預算案因市府與議員溝通不足，以及財劃法修法爭議衍生的中央補助款不確定性，導致很多預算無法進行，115年度總預算未能於本會期完成三讀，臨時會會加快腳步完成。

高雄市115年度總預算2042.22億元，預算規模達到歷史新高，歲出總額1980.22億元及還債編列62億元，歲出1980.22億元。

今天是定期會最後一天，議長康裕成表示，80天定期大會共80天，這次因為中央財劃法與很多未確定因素，總預算無法審議完畢，預定1月12日至30日期間召開兩次臨時會，希望局處首長臨時會前要跟議員加強溝通。

康裕成另向市民致歉，她表示，這個會期總預算沒有審議完畢，主要歸咎於市府說明不清楚，另外很多補助款跟財劃法衍生的中央補助無法明確有關，所以很多預算無法進行，臨時會會加快腳步一起完成。