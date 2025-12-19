快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會第4屆第6次定期大會今天閉幕，明年度總預算案尚未完成三讀。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會第4屆第6次定期大會今天閉幕，明年度總預算案尚未完成三讀。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會期的預算案因市府與議員溝通不足，以及財劃法修法爭議衍生的中央補助款不確定性，導致很多預算無法進行，115年度總預算未能於本會期完成三讀，臨時會會加快腳步完成。

高雄市115年度總預算2042.22億元，預算規模達到歷史新高，歲出總額1980.22億元及還債編列62億元，歲出1980.22億元。

今天是定期會最後一天，議長康裕成表示，80天定期大會共80天，這次因為中央財劃法與很多未確定因素，總預算無法審議完畢，預定1月12日至30日期間召開兩次臨時會，希望局處首長臨時會前要跟議員加強溝通。

康裕成另向市民致歉，她表示，這個會期總預算沒有審議完畢，主要歸咎於市府說明不清楚，另外很多補助款跟財劃法衍生的中央補助無法明確有關，所以很多預算無法進行，臨時會會加快腳步一起完成。

康裕成說，這次主持會議讓她感觸非常深，因為現在議員非常年輕、意見很多，但意見非常好，希望市府團隊可以好好參考而非在議事廳上一味爭執；希望明年議事順利，市府團隊能在最後一年任期做出亮麗成績。

高雄市議長康裕成敲下議事槌，宣布高雄市議會第4屆第6次定期大會正式閉幕。圖／高市議會提供
高雄市議長康裕成敲下議事槌，宣布高雄市議會第4屆第6次定期大會正式閉幕。圖／高市議會提供

總預算 康裕成 財劃法

延伸閱讀

114年度國營事業預算三讀 規模6兆餘元

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

全台第三座LaLaport上梁 鳳山建城237年首座百貨公司明年底誕生

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

相關新聞

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會...

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆...

民眾不願拆石綿建物 多因成本高、憂重蓋成違建

石綿具備防火、絕緣及耐磨等特性，早期許多屋頂加蓋或倉庫都採用石綿建材，雖然台灣禁止製造及使用多年，不少人考量拆除成本高、...

金馬澎合作 爭修離島條例

金門縣議會定期會昨天縣政總質詢，議長洪允典就立法院「離島建設條例」修法進度質詢，事前製作影片、結合AI輔助說明訴求，創新...

棟數全台第2！高雄含石綿建物3萬棟 多人還在等清運補助

高雄石綿瓦建物全台第二多，去年僅清運305公噸，據近3年平均清運數量，推估至少要花70年才清得完，民代要求市府擬定完整計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。