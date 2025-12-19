高雄鳳山等區12/30停水降壓9小時 影響21萬戶

台水公司表示，高雄市鳳山、大寮、小港、林園等區，30日上午9時至晚間6時將停水9小時，鳳山區文華、文福、文衡等里則在同日降壓，共有21萬戶受影響。

台水公司透過新聞稿表示，因拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，為避免重複停水造成用水不便，同時間進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」，受停水影響為17.8萬戶，另有3.2萬戶降壓。

此次公告停水區域包括鳳山區多個里、林園區全區，以及大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮，還有小港區高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）等。

鳳山區停水區域，包括埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。

降壓區域則為鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松，以及鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。

台水提醒，除停水及降壓區域外，其餘地區供水將維持正常。不過復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。