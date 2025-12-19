快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市森林城市協會理事長莊傑任（右）呼籲重新檢視整體區域承載量，強化環境影響評估、研擬道路及捷運改道替代方案。記者郭韋綺／攝影
高雄市森林城市協會理事長莊傑任（右）呼籲重新檢視整體區域承載量，強化環境影響評估、研擬道路及捷運改道替代方案。記者郭韋綺／攝影

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，恐毀壞生態、加劇淹水，原有糖廠觀光五分車路線與自行道、橋頭馬術中心也消失，包含38個民間團體、1900人共同連署完整保留森林。都發局回應，開發單位為內政部國土署，市府將會統整環境保護、文史保存及生態衝擊等訴求，持續在審議程序中協助反映和溝通。

高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會，針對橋頭新市鎮三期開發計畫啟動後，毀壞糖廠百公頃森林、文化資產及觀光路線，都發局表示，該案仍處於公開展覽草案階段，尚未定案，目前在國土署已召開過兩次專案小組審議，預計24日召開第三次審議，將把地方意見彙整後轉達，納入民間多元聲音，降低開發衝擊。

森林城市協會理事長莊傑任指出，新市鎮大規模開發恐對環境、生態、交通與觀光造成多重衝擊，開發範圍內原有逾百公頃低窪滯洪地，具備調節水量、減輕淹水風險功能，若填平作為建築用地，等同175萬噸滯洪容量消失，加劇橋頭、楠梓、岡山、梓官區水患風險。

森林城市協會理事長莊傑任指出，百公頃森林變更為住宅建地，估計逾10萬棵樹木移除，生態棲地大幅破碎化，威脅環頸雉、草鴞、黃鸝等保育鳥類生存，並影響典寶溪支流與三塊厝水溝等水系，恐使原有滲透與淨化功能下降，加劇淹水問題。

莊傑任說，1-1道路規畫作為橋科聯外道路，加上紫線捷運路線，除了破壞始森林，也會切割橋頭糖廠腹地，破壞百年糖業文化和歷史場域，原有的觀光五分車道與自行車道中斷，馬術與花卉中心恐因土地徵收而消失，衝擊觀光產業，此外1-1道路也經過興糖國小門口，森林小學的綠色教學環境可能因交通流量暴增，影響學童上下學安全。

他呼籲，推動橋頭新市鎮三期開發前，應重新檢視整體區域承載量，強化環境影響評估、研擬道路及捷運改道替代方案，避免開發利益造成不可逆的生態與文化損失，確保城市發展與土地正義取得平衡。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調也憂心毀掉森林換來熱島效應，他表示，森林水土保存的功能，一公頃闊葉林能貯水300至2000公噸，500公頃闊葉林貯水量可達100萬公噸，相當於一座小型水庫，透過入滲作用進行地下水補注，對缺水的高雄市具有正面意義。

高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮是30年前的構想，如今重啟卻未做完整環境與交通評估，以低衝擊開發角度看，1-1道路無法串聯綠色交通網絡早已不符潮流，他疾呼重新調整都市計畫方向，將綠色運具、永續交通與環境承載力納入，而非延續過時藍圖。

台糖高雄區處橋頭資產課長何昇軒說明，列入區段徵收範圍人造林面積約為51公頃，並非百公頃，橋頭糖廠整體保存與實體化利用，已保留約21.48公頃土地，維持既有糖業文化發展，不影響歷史場域的保存方向。

另配合周邊觀光發展需求，現有停車場、轉運中心約6.28公頃畫入「觀光發展特定區域」，未來可完整提供觀光休閒使用，強化糖廠周邊的觀光機能，相關規畫均以維持現況與文化延續為原則。

高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮是30年前的過時藍圖，如今重啟卻未做完整環境與交通評估。記者郭韋綺／攝影
高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮是30年前的過時藍圖，如今重啟卻未做完整環境與交通評估。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會。記者郭韋綺／攝影

森林 綠色運具 高雄市

延伸閱讀

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

碳匯概念入台東知本濕地開發 部落與環團憂生態劣化

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

相關新聞

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆...

民眾不願拆石綿建物 多因成本高、憂重蓋成違建

石綿具備防火、絕緣及耐磨等特性，早期許多屋頂加蓋或倉庫都採用石綿建材，雖然台灣禁止製造及使用多年，不少人考量拆除成本高、...

金馬澎合作 爭修離島條例

金門縣議會定期會昨天縣政總質詢，議長洪允典就立法院「離島建設條例」修法進度質詢，事前製作影片、結合AI輔助說明訴求，創新...

棟數全台第2！高雄含石綿建物3萬棟 多人還在等清運補助

高雄石綿瓦建物全台第二多，去年僅清運305公噸，據近3年平均清運數量，推估至少要花70年才清得完，民代要求市府擬定完整計...

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

再過兩天就是冬至，這是金門傳統重要節氣，家家戶戶除進行祭祖儀式外，品嘗湯圓更象徵團圓與添歲。金門縣長青會選在冬至前夕，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。