橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，恐毀壞生態、加劇淹水，原有糖廠觀光五分車路線與自行道、橋頭馬術中心也消失，包含38個民間團體、1900人共同連署完整保留森林。都發局回應，開發單位為內政部國土署，市府將會統整環境保護、文史保存及生態衝擊等訴求，持續在審議程序中協助反映和溝通。

高雄市議會今天上午召開守護橋頭糖廠百公頃森林公聽會，針對橋頭新市鎮三期開發計畫啟動後，毀壞糖廠百公頃森林、文化資產及觀光路線，都發局表示，該案仍處於公開展覽草案階段，尚未定案，目前在國土署已召開過兩次專案小組審議，預計24日召開第三次審議，將把地方意見彙整後轉達，納入民間多元聲音，降低開發衝擊。

森林城市協會理事長莊傑任指出，新市鎮大規模開發恐對環境、生態、交通與觀光造成多重衝擊，開發範圍內原有逾百公頃低窪滯洪地，具備調節水量、減輕淹水風險功能，若填平作為建築用地，等同175萬噸滯洪容量消失，加劇橋頭、楠梓、岡山、梓官區水患風險。

森林城市協會理事長莊傑任指出，百公頃森林變更為住宅建地，估計逾10萬棵樹木移除，生態棲地大幅破碎化，威脅環頸雉、草鴞、黃鸝等保育鳥類生存，並影響典寶溪支流與三塊厝水溝等水系，恐使原有滲透與淨化功能下降，加劇淹水問題。

莊傑任說，1-1道路規畫作為橋科聯外道路，加上紫線捷運路線，除了破壞始森林，也會切割橋頭糖廠腹地，破壞百年糖業文化和歷史場域，原有的觀光五分車道與自行車道中斷，馬術與花卉中心恐因土地徵收而消失，衝擊觀光產業，此外1-1道路也經過興糖國小門口，森林小學的綠色教學環境可能因交通流量暴增，影響學童上下學安全。

他呼籲，推動橋頭新市鎮三期開發前，應重新檢視整體區域承載量，強化環境影響評估、研擬道路及捷運改道替代方案，避免開發利益造成不可逆的生態與文化損失，確保城市發展與土地正義取得平衡。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調也憂心毀掉森林換來熱島效應，他表示，森林水土保存的功能，一公頃闊葉林能貯水300至2000公噸，500公頃闊葉林貯水量可達100萬公噸，相當於一座小型水庫，透過入滲作用進行地下水補注，對缺水的高雄市具有正面意義。

高雄市綠色協會理事長黃景南批評，橋頭新市鎮是30年前的構想，如今重啟卻未做完整環境與交通評估，以低衝擊開發角度看，1-1道路無法串聯綠色交通網絡早已不符潮流，他疾呼重新調整都市計畫方向，將綠色運具、永續交通與環境承載力納入，而非延續過時藍圖。

台糖高雄區處橋頭資產課長何昇軒說明，列入區段徵收範圍人造林面積約為51公頃，並非百公頃，橋頭糖廠整體保存與實體化利用，已保留約21.48公頃土地，維持既有糖業文化發展，不影響歷史場域的保存方向。