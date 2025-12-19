澎湖首座木結構圖書館 湖西鄉圖興建工程動土

快訊

中央社／ 澎湖縣19日電

以「全齡讀享」設計的澎湖縣湖西鄉立圖書館，今天進行興建工程動土，也是澎湖首座「木結構」的圖書館，澎湖縣長陳光復希望民眾以「愛你囉」好好使用。

座落在湖西鼎灣文創園區的湖西鄉立圖書館興建工程，今天由澎湖縣長陳光復、教育部終身教育司專委宋雯倩、多名議員、文化局長陳鈺雲、湖西鄉長陳振中等人，依循傳統科儀動土，祈求工程順利。

陳振中表示，一座城市的過去就要看博物館，未來發展就要看圖書館。推動湖西鄉立圖書館的興建，早在109年的吳政杰擔任鄉長時即推動，當時縣府協助向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，教育部補助新台幣7600萬元、澎湖縣政府1500萬元，原本選在湖西隘門地區興建，因噪音問題而異地變更基地，加上營建成本上漲，工程數次流標，縣府再挹注2000萬元和公所自籌1000餘萬元，好事多磨，終於今年順利招標，並在今天動土。

宋雯倩指出，澎湖在推動閱讀很努力，去年還獲得全國閱讀的績優縣市，可見很多人在使用圖書館，未來新建圖書館完成，澎湖民眾在多元的圖書館內，會有一本最喜歡和適合閱讀的書，真正達到終身學習的願景。

湖西鄉立圖書館座落在澎湖本島中心點的鼎灣文創園區內，占地100坪，將以澎湖群島港灣的意象，其中1樓採用鋼筋混凝土，2樓以上為木結構複合的綠色建築工法，預計116年中完工，是座全齡的圖書館和兼具展覽、交流與多功能學習空間，館內提供3萬7000冊各類圖書，可容納150人座席，將是澎湖最具代表性的文化亮點之一。

