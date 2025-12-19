三井LaLaport高雄上梁　最快2026年底開幕

三井集團在高雄鳳山興建全台第3座LaLaport，今天基地舉辦上梁儀式，最快將於明年底開幕。高雄市長陳其邁表示，鳳山是高雄最大行政區，有35萬人口，終於迎來首個大型百貨公司。

三井集團斥資百億在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心「MitsuiShopping Park LaLaport高雄」。三井今天舉辦上梁儀式，陳其邁、台灣三井不動產董事長久一康洋、台糖董事長吳明昌等人皆出席。

陳其邁致詞時說，鳳山是高雄最大行政區，人口有35萬多人，但很遺憾建城200多年來一直沒有大型百貨公司，LaLaport將是鳳山首家百貨公司，市民也相當期待。

陳其邁表示，民進黨立委許智傑是此案最大推手，也給市政府非常大壓力，三天兩頭就問進度；「大家可以聽到許智傑致詞時比市長還像市長，在他的腦海裡已有全面藍圖，但不要急，我的任期還有1年。」後續相關的工作也許就要交給許智傑來完成。

久一康洋表示，雖然目前建築本體已大致完成，但今天上梁後各項準備工作進入關鍵階段，目前已有許多知名品牌即將進駐，包括沉浸式藝術體驗，和知名餐飲企業漢來美食等，三井也將運用過去開發的經驗，讓此商場成為高雄新地標。

LaLaport高雄原本預計明年第3季開幕，三井不動產集團董事總經理鎌迫俊大接受媒體聯訪表示，目前預計最快是明年底、最慢為2027年第1季正式開幕，但仍會視相關執照等進度再評估開幕時間。

三井集團2021年12月通過評選標得台糖鳳山國泰重劃區土地，地點在衛武營國家藝術文化中心旁，交通鄰近捷運橘線鳳山西站，規劃樓高7層、地下2層，將引進超過270個日系與國內外品牌，總面積約6萬2000坪。