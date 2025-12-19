快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

三井LaLaport高雄上梁　最快2026年底開幕

中央社／ 高雄19日電

三井集團在高雄鳳山興建全台第3座LaLaport，今天基地舉辦上梁儀式，最快將於明年底開幕。高雄市長陳其邁表示，鳳山是高雄最大行政區，有35萬人口，終於迎來首個大型百貨公司。

三井集團斥資百億在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心「MitsuiShopping Park LaLaport高雄」。三井今天舉辦上梁儀式，陳其邁、台灣三井不動產董事長久一康洋、台糖董事長吳明昌等人皆出席。

陳其邁致詞時說，鳳山是高雄最大行政區，人口有35萬多人，但很遺憾建城200多年來一直沒有大型百貨公司，LaLaport將是鳳山首家百貨公司，市民也相當期待。

陳其邁表示，民進黨立委許智傑是此案最大推手，也給市政府非常大壓力，三天兩頭就問進度；「大家可以聽到許智傑致詞時比市長還像市長，在他的腦海裡已有全面藍圖，但不要急，我的任期還有1年。」後續相關的工作也許就要交給許智傑來完成。

久一康洋表示，雖然目前建築本體已大致完成，但今天上梁後各項準備工作進入關鍵階段，目前已有許多知名品牌即將進駐，包括沉浸式藝術體驗，和知名餐飲企業漢來美食等，三井也將運用過去開發的經驗，讓此商場成為高雄新地標。

LaLaport高雄原本預計明年第3季開幕，三井不動產集團董事總經理鎌迫俊大接受媒體聯訪表示，目前預計最快是明年底、最慢為2027年第1季正式開幕，但仍會視相關執照等進度再評估開幕時間。

三井集團2021年12月通過評選標得台糖鳳山國泰重劃區土地，地點在衛武營國家藝術文化中心旁，交通鄰近捷運橘線鳳山西站，規劃樓高7層、地下2層，將引進超過270個日系與國內外品牌，總面積約6萬2000坪。

陳其邁 LaLaport

延伸閱讀

捷星日本航空高雄東京成田首航 親民票價吸引旅客

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

行政院不副署財劃法 高雄市長陳其邁：要遵循民主的機制合憲

影／大發工業區塑膠工廠大火滿天黑煙 陳其邁提醒2地方要注意

相關新聞

財劃法衍生不確定因素太多 高雄市2042億元總預算案未完成三讀

高雄市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，高雄市政府總預算案尚未審完，明年1月12日召開臨時會繼續審議。議長康裕成表示，此會...

橋頭新市鎮三期計畫毀森林惹議 38環團連署守護糖廠綠地

高雄市橋頭新市鎮三期開發案涉及橋頭糖廠百公頃森林變更住宅建地，逾10萬棵樹木遭移除，且開闢1-1道路及紫線捷運切割森林，...

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆...

民眾不願拆石綿建物 多因成本高、憂重蓋成違建

石綿具備防火、絕緣及耐磨等特性，早期許多屋頂加蓋或倉庫都採用石綿建材，雖然台灣禁止製造及使用多年，不少人考量拆除成本高、...

金馬澎合作 爭修離島條例

金門縣議會定期會昨天縣政總質詢，議長洪允典就立法院「離島建設條例」修法進度質詢，事前製作影片、結合AI輔助說明訴求，創新...

棟數全台第2！高雄含石綿建物3萬棟 多人還在等清運補助

高雄石綿瓦建物全台第二多，去年僅清運305公噸，據近3年平均清運數量，推估至少要花70年才清得完，民代要求市府擬定完整計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。