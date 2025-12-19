聽新聞
0:00 / 0:00
2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照
農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆－屏境拾光」用色彩與縣內重要空間結合，讓民眾可以一整年享受繽紛，即日起在指定地點限量發送。
行政暨研考處鄞鳳蘭說，縣府每年都會以不同主題，把依時令節氣與天文用來順天應人、趨吉避凶的農民曆，加上美學巧思發行創意農民曆。過去曾發行過食譜、中醫等主題，每年都有許多民眾搶著索取，甚至連北部民眾都打電話搶訂。
她說，近年來縣內增加許多新的建築空間，成為縣民或旅客喜愛的景點，縣府因此用12種顏色表達每個月的風情、氣味與故事，結合空間建物美學，發行「2026屏東農民曆－屏境拾光」，民眾可按圖索驥到這些景點打卡拍網美照。
「屏境拾光」展示了東港王船文化的傳統宗教文化；新園海洋航運園區夕陽下閃爍的銅金色澤；大武山山林用呼吸感受靜森碧空；恆春文化中心民謠館聽月琴吟唱；勝利星村午後磚紅巷弄；落山風吹著石墨藍灰的風域半島並享受四重溪溫泉；看海美術館欣賞主題式策展並踏浪，勾勒出屏東的生活風景。
「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、屏東環球購物中心服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心等地限量免費索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網查詢（https://www.pthg.gov.tw/Default.aspx）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言