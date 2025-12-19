快訊

2026屏東農民曆「屏境拾光」發行 按圖索驥打卡拍網美照

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在指定地點限量發送，行政暨研考處長鄞鳳蘭介紹內容。記者潘奕言／攝影
「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在指定地點限量發送，行政暨研考處長鄞鳳蘭介紹內容。記者潘奕言／攝影

農民曆不再只是農民曆！屏東縣政府每年都會以不同題材，製作具創意美學的實用農民曆，今年已發行第10本，「2026屏東農民曆－屏境拾光」用色彩與縣內重要空間結合，讓民眾可以一整年享受繽紛，即日起在指定地點限量發送。

行政暨研考處鄞鳳蘭說，縣府每年都會以不同主題，把依時令節氣與天文用來順天應人、趨吉避凶的農民曆，加上美學巧思發行創意農民曆。過去曾發行過食譜、中醫等主題，每年都有許多民眾搶著索取，甚至連北部民眾都打電話搶訂。

她說，近年來縣內增加許多新的建築空間，成為縣民或旅客喜愛的景點，縣府因此用12種顏色表達每個月的風情、氣味與故事，結合空間建物美學，發行「2026屏東農民曆－屏境拾光」，民眾可按圖索驥到這些景點打卡拍網美照。

「屏境拾光」展示了東港王船文化的傳統宗教文化；新園海洋航運園區夕陽下閃爍的銅金色澤；大武山山林用呼吸感受靜森碧空；恆春文化中心民謠館聽月琴吟唱；勝利星村午後磚紅巷弄；落山風吹著石墨藍灰的風域半島並享受四重溪溫泉；看海美術館欣賞主題式策展並踏浪，勾勒出屏東的生活風景。

「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、屏東環球購物中心服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心等地限量免費索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網查詢（https://www.pthg.gov.tw/Default.aspx）。

「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。記者潘奕言／攝影
「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。記者潘奕言／攝影
「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。圖／縣府提供
「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。圖／縣府提供
「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。圖／縣府提供
「2026屏東農民曆－屏境拾光」用12種色彩與縣內重要空間結合，充滿創意美學，即日起在指定地點限量發送。圖／縣府提供

屏東縣政府 農民

