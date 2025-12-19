棟數全台第2！高雄含石綿建物3萬棟 多人還在等清運補助

高雄石綿瓦建物全台第二多，去年僅清運305公噸，據近3年平均清運數量，推估至少要花70年才清得完，民代要求市府擬定完整計畫及配套措施，如有害學童健康，應該優先處理。環保局允諾盡快擬訂計畫且分類，逐年編預算辦理。

環境部統計，高雄全市約有3萬棟含石綿建物、預估重量逾5萬公噸，棟數僅次於台南。環保局去年起推動石綿建材廢棄物清除處理補助計畫，個別住戶、寺廟、教堂、學校及農會可申請補助，去年完成276件、305公噸石綿廢棄物；今年颱風接連來襲，申請量暴增至1700多件，總經費5833萬元。

議員邱俊憲指出，石綿瓦含致癌物，被列為有害廢棄物，任意丟置會造成環境汙染，今年申請件數多，民眾拆除後必須打包且不能隨便移動，暫置久了還是會有問題，排隊的人多、預算太少，許多人苦等經費補助。

「有多少預算、做多少事，這樣不夠！」邱俊憲說，高雄石綿建物數量很多，應該擬訂完整計畫，如充分掌握學校等公共空間到底還有多少數量需要處理，他也要求環保局明年上半年要提出優先處理範圍及計畫。

議員湯詠瑜、李雅靜說，高雄的石綿建物是全國第二多、重量排第三，平均每年只清運750公噸，這樣的話需要近70年才能清完，很多人希望盡快清理，市府有必要擬定先後順序及相關配套措施。

議員陳麗娜關心石綿廢棄物去化問題；議員邱于軒則質疑今年地方編列預算特別高，跟往年比是暴增數倍。

環保局長張瑞琿解釋，以每公噸4.5萬元估算，今年度清理預算為5833萬元，中央補助僅900萬元，有4500萬元的差額需要地方補足，之前沒編這麼高，主要因為中央補助款占67%，而今年只給25%，地方政府負擔變大，會逐年編列預算清理。