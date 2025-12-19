金馬澎合作 爭修離島條例

金門縣議會定期會昨天縣政總質詢，議長洪允典就立法院「離島建設條例」修法進度質詢，事前製作影片、結合AI輔助說明訴求，創新的呈現方式成為議場焦點。洪允典說，該條例在立法院已通過一審、進入二讀程序，預計明年1月逕付二讀，若順利通過，將是金門發展的重要里程碑。

質詢開始時，洪允典先請副縣長李文良等共9人上台，播放11月他率府會人員赴立法院拜會各黨團爭取離島條例修法的AI影片，質詢聲音全是模擬人聲念出來，透過影片質詢指出，金門歷經古寧頭戰役、八二三砲戰及長期戰地政務，發展長期受限，中央多以國安為由否決合理需求，形成結構性不公平。

洪允典表示，離島政策正站在關鍵轉折點，應由過往偏重「福利補貼」的思維，轉向以「願景發展」為核心的制度設計，賦予離島因地制宜的治理彈性。

洪允典說，他提出設置「自由貿易示範區」等構想，強調並非冒進，而是基於離島特殊區位與實際需求，有助募集國際資金、改善產業結構並創造就業。

洪允典指出，縣議會日前與馬祖、澎湖跨縣市合作，共同推動修法建議案，展現離島一致立場，修法重點涵蓋土地正義、治理彈性、中央承擔重大建設責任與促進經濟活絡，盼中央正視離島期待，為離島打造安居樂業的新未來。