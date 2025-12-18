金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

再過兩天就是冬至，這是金門傳統重要節氣，家家戶戶除進行祭祖儀式外，品嘗湯圓更象徵團圓與添歲。金門縣長青會選在冬至前夕，今下午號召會員與志工舉「搓湯圓」活動，透過純手工製作傳統湯圓，陪伴長輩迎接節令，也促進彼此情感交流。

活動在長青會理事長許淑慧、總幹事李永金帶領下登場，約30名會員與志工齊聚一堂，其中還有2位超過80歲的阿嬤熱情參與，長輩們一邊示範傳統搓湯圓技巧，一邊話家常，現場不時傳出笑聲，一顆顆圓潤飽滿的湯圓在手中成形，氣氛溫馨熱絡，製作完成後，大家一同品嘗以薑汁熬煮的湯圓，暖呼呼的甜湯驅散冬日寒意，也傳遞冬至團圓的美好寓意。

許淑慧表示，長青會的會員人數近年持續成長，目前已有260位長輩加入；今年湯圓製作特別堅持傳統手工流程，從採購糯米、碾成米漿到脫乾成粿粹，全程不假他人之手，確保湯圓口感軟糯、富有嚼勁。她也指出，考量湯圓放置時間過久易塌扁，今年特別將糯米糰分裝，分送給社區獨居老人與志工，讓大家能自行搓製、隨時品嘗最新鮮的湯圓。

許淑慧進一步說明，今年共準備120斤糯米，由於碾米量大，昨晚便陸續進行前置作業；在健康考量下，紅色湯圓並未使用人工色素，而是以紅色火龍果汁入色，搭配紅棗點綴，既天然又喜氣，深獲長輩好評，長輩都忍不住稱讚「天然ㄟ尚好」。