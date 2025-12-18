快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長青會今天舉辦搓湯圓活動，號召會員及志工大家一起手作湯圓，分送獨老做愛心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今天舉辦搓湯圓活動，號召會員及志工大家一起手作湯圓，分送獨老做愛心。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是冬至，這是金門傳統重要節氣，家家戶戶除進行祭祖儀式外，品嘗湯圓更象徵團圓與添歲。金門縣長青會選在冬至前夕，今下午號召會員與志工舉「搓湯圓」活動，透過純手工製作傳統湯圓，陪伴長輩迎接節令，也促進彼此情感交流。

活動在長青會理事長許淑慧、總幹事李永金帶領下登場，約30名會員與志工齊聚一堂，其中還有2位超過80歲的阿嬤熱情參與，長輩們一邊示範傳統搓湯圓技巧，一邊話家常，現場不時傳出笑聲，一顆顆圓潤飽滿的湯圓在手中成形，氣氛溫馨熱絡，製作完成後，大家一同品嘗以薑汁熬煮的湯圓，暖呼呼的甜湯驅散冬日寒意，也傳遞冬至團圓的美好寓意。

許淑慧表示，長青會的會員人數近年持續成長，目前已有260位長輩加入；今年湯圓製作特別堅持傳統手工流程，從採購糯米、碾成米漿到脫乾成粿粹，全程不假他人之手，確保湯圓口感軟糯、富有嚼勁。她也指出，考量湯圓放置時間過久易塌扁，今年特別將糯米糰分裝，分送給社區獨居老人與志工，讓大家能自行搓製、隨時品嘗最新鮮的湯圓。

許淑慧進一步說明，今年共準備120斤糯米，由於碾米量大，昨晚便陸續進行前置作業；在健康考量下，紅色湯圓並未使用人工色素，而是以紅色火龍果汁入色，搭配紅棗點綴，既天然又喜氣，深獲長輩好評，長輩都忍不住稱讚「天然ㄟ尚好」。

金門長青會長期以服務長輩為宗旨，面對高齡化社會的挑戰，持續營造有助健康與交流的友善環境，除定期辦理共餐活動外，也開設多元延緩失能課程，陪伴長輩在地安心生活，活得健康、活得精采。

金門縣長青會今天號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家一起手作湯圓，長輩還有隱藏版的包紅豆餡湯圓。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今天號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家一起手作湯圓，長輩還有隱藏版的包紅豆餡湯圓。記者蔡家蓁／攝影
在健康考量下，長青會所製作的紅色湯圓並未使用人工色素，而是以紅色火龍果汁入色，既天然又喜氣，深獲長輩好評。記者蔡家蓁／攝影
在健康考量下，長青會所製作的紅色湯圓並未使用人工色素，而是以紅色火龍果汁入色，既天然又喜氣，深獲長輩好評。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青今天舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，除了讓會員品嘗外，也分裝成一袋袋，分送給獨老。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青今天舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，除了讓會員品嘗外，也分裝成一袋袋，分送給獨老。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今號召會員與志工舉辦「搓湯圓」活動，透過純手工製作傳統湯圓，陪伴長輩迎接節令，也促進彼此情感交流。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會今號召會員與志工舉辦「搓湯圓」活動，透過純手工製作傳統湯圓，陪伴長輩迎接節令，也促進彼此情感交流。記者蔡家蓁／攝影

湯圓 長輩 金門 獨居老人

延伸閱讀

冬至到吃湯圓！營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

冬至快到了...宜蘭縣衛生局抽驗冬令應節食品 31件符合規定

21日冬至4生肖留意心血管病 「湯圓占卜法」見吉凶

桃園以北+東半部轉陰雨 入夜水氣移入 周日「冬至」才轉乾

相關新聞

影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

台中市是全台第一個設有數位發展局的城市，澎湖縣長陳光復有感於縣內觀光的重要性，特地前往台中市政府交流數位治理的經驗。

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

再過兩天就是冬至，這是金門傳統重要節氣，家家戶戶除進行祭祖儀式外，品嘗湯圓更象徵團圓與添歲。金門縣長青會選在冬至前夕，今...

高雄知名腿庫飯員工「邊抽菸邊備料」 衛生局將開罰

高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材，衛生局今天獲報派員至現場查察，業者坦承是店內員工，衛生局將依...

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

澎湖縣長陳光復今率團跨海遠赴台中，拜會台中市長盧秀燕，也是陳就任澎湖縣長後首度拜訪盧。澎湖縣府團隊本次參訪主要目的是取經...

洪允典AI質詢聚焦離島建設條例 盼修法通過促進金門發展

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，議長洪允典就離島建設條例的修法進度提出專案質詢，他事先製作影片、結合AI輔助質詢，以...

旗山南勝社區長輩用荔枝染布、手作 獲頒全國「綠療育」認證

高雄旗山南勝社區緊鄰大樹，同樣以玉荷包荔枝產業為主，社區長輩不僅參與果園維護，還會荔枝染布且擅長相關手作技巧，今年獲得農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。