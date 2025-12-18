高雄沿海導入藍碳生態系理念 魚塭成示範場域

海保署等單位於高雄永安區魚塭成功導入藍碳生態系理念，增約0.5公頃具固碳功能藍碳土地，作為未來推動藍碳方法學示範，同時為各縣市及漁業社區提供可複製的藍碳轉型模式。

海洋委員會海洋保育署說明，「建構低度利用魚塭轉型藍碳海草床及紅樹林之示範場暨可行性評估」計畫，由海保署統籌補助並與高雄市政府海洋局合作，國立高雄科技大學執行，由永安石斑魚產銷班長蘇國禎提供魚塭，作為藍碳復育示範場域。

海保署指出，計畫分為「建構示範場域」與「盤點潛勢場址」等2大核心工作，藉以評估高雄沿海低度利用與閒置魚塭的藍碳復育潛力，並透過實地復育操作驗證其轉型可行性。

海保署發布新聞稿表示，近50名地方政府、研究機構、漁業團體代表及在地居民，今天在「住海邊新手村（永安青創聚落）」參與計畫成果發表，成功在高雄沿海導入藍碳生態系理念，為南部沿海邁向碳中和奠定基礎。

海保署指出，計畫使高雄新增約0.5公頃具固碳功能的藍碳土地，另融入ESG概念，透過與漁民協作、設置教育解說設施及規劃媒合企業參與認養等方式，建立具科學依據、社區參與與永續治理的藍碳場域管理模式。

計畫主持人、國立高雄科技大學水產養殖系副教授洪明昌說，在示範魚塭建置方面，高科大團隊導入台灣原生海草與海茄苳等紅樹林植栽，營造具固碳、水質淨化及生態提升效益的藍碳棲地。

洪明昌表示，實際成果包含在魚塭內植栽超過8000株海草及175株紅樹林。現地調查顯示，海草床覆蓋率達60%左右，物種適應性良好。

在水質監測結果顯示，示範場域總氮濃度平均降低15%，底棲生物物種豐富度較復育前增加5種，展現藍碳生態系在改善棲地及生物多樣性提升等方面的正向效益。

海保署指出，高科大團隊已全面盤點高雄沿海行政區，篩選出105池具藍碳潛力的閒置魚塭，總面積約18.396公頃，為高雄未來推動大規模藍碳復育，提供基礎資料與場址指引。

海保署表示，此示範場域具備藍碳方法學實地驗證與操作關鍵流程，可作為未來推動藍碳方法學落地運用的示範案例，也為各縣市及漁業社區提供可複製的藍碳轉型模式。未來將持續推動後續研究、擴大示範區與跨域合作，加速建立台灣藍碳生態系示範鏈結。