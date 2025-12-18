快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

高雄沿海導入藍碳生態系理念 魚塭成示範場域

中央社／ 高雄18日電

海保署等單位於高雄永安區魚塭成功導入藍碳生態系理念，增約0.5公頃具固碳功能藍碳土地，作為未來推動藍碳方法學示範，同時為各縣市及漁業社區提供可複製的藍碳轉型模式。

海洋委員會海洋保育署說明，「建構低度利用魚塭轉型藍碳海草床及紅樹林之示範場暨可行性評估」計畫，由海保署統籌補助並與高雄市政府海洋局合作，國立高雄科技大學執行，由永安石斑魚產銷班長蘇國禎提供魚塭，作為藍碳復育示範場域。

海保署指出，計畫分為「建構示範場域」與「盤點潛勢場址」等2大核心工作，藉以評估高雄沿海低度利用與閒置魚塭的藍碳復育潛力，並透過實地復育操作驗證其轉型可行性。

海保署發布新聞稿表示，近50名地方政府、研究機構、漁業團體代表及在地居民，今天在「住海邊新手村（永安青創聚落）」參與計畫成果發表，成功在高雄沿海導入藍碳生態系理念，為南部沿海邁向碳中和奠定基礎。

海保署指出，計畫使高雄新增約0.5公頃具固碳功能的藍碳土地，另融入ESG概念，透過與漁民協作、設置教育解說設施及規劃媒合企業參與認養等方式，建立具科學依據、社區參與與永續治理的藍碳場域管理模式。

計畫主持人、國立高雄科技大學水產養殖系副教授洪明昌說，在示範魚塭建置方面，高科大團隊導入台灣原生海草與海茄苳等紅樹林植栽，營造具固碳、水質淨化及生態提升效益的藍碳棲地。

洪明昌表示，實際成果包含在魚塭內植栽超過8000株海草及175株紅樹林。現地調查顯示，海草床覆蓋率達60%左右，物種適應性良好。

在水質監測結果顯示，示範場域總氮濃度平均降低15%，底棲生物物種豐富度較復育前增加5種，展現藍碳生態系在改善棲地及生物多樣性提升等方面的正向效益。

海保署指出，高科大團隊已全面盤點高雄沿海行政區，篩選出105池具藍碳潛力的閒置魚塭，總面積約18.396公頃，為高雄未來推動大規模藍碳復育，提供基礎資料與場址指引。

海保署表示，此示範場域具備藍碳方法學實地驗證與操作關鍵流程，可作為未來推動藍碳方法學落地運用的示範案例，也為各縣市及漁業社區提供可複製的藍碳轉型模式。未來將持續推動後續研究、擴大示範區與跨域合作，加速建立台灣藍碳生態系示範鏈結。

復育 紅樹林 固碳 水質

延伸閱讀

捷星日本航空高雄東京成田首航 親民票價吸引旅客

端出東高雄政見 賴瑞隆：打造繁榮宜居城市

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

相關新聞

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

再過兩天就是冬至，這是金門傳統重要節氣，家家戶戶除進行祭祖儀式外，品嘗湯圓更象徵團圓與添歲。金門縣長青會選在冬至前夕，今...

高雄知名腿庫飯員工「邊抽菸邊備料」 衛生局將開罰

高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材，衛生局今天獲報派員至現場查察，業者坦承是店內員工，衛生局將依...

影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

台中市是全台第一個設有數位發展局的城市，澎湖縣長陳光復有感於縣內觀光的重要性，特地前往台中市政府交流數位治理的經驗。

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

澎湖縣長陳光復今率團跨海遠赴台中，拜會台中市長盧秀燕，也是陳就任澎湖縣長後首度拜訪盧。澎湖縣府團隊本次參訪主要目的是取經...

洪允典AI質詢聚焦離島建設條例 盼修法通過促進金門發展

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，議長洪允典就離島建設條例的修法進度提出專案質詢，他事先製作影片、結合AI輔助質詢，以...

旗山南勝社區長輩用荔枝染布、手作 獲頒全國「綠療育」認證

高雄旗山南勝社區緊鄰大樹，同樣以玉荷包荔枝產業為主，社區長輩不僅參與果園維護，還會荔枝染布且擅長相關手作技巧，今年獲得農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。