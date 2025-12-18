快訊

中央社／ 高雄18日電
高雄市苓雅區某知名小吃店被拍下員工一邊抽菸一邊處理食材畫面，衛生局18日獲報到場稽查，業者坦承影片內容屬實將開罰，同時也發現店內多項缺失，已要求業者限期改善。（高雄市衛生局提供）中央社
高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材衛生局今天獲報派員至現場查察，業者坦承是店內員工，衛生局將依法開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

這家專賣腿庫飯的小吃店是不少歌手到高雄開唱時的愛店。有網友在社群媒體Threads上傳一則影片並指出，這就是大家口耳相傳的名店，還有很多藝人喜歡吃。店內員工邊抽菸邊備料，「食材放在地上都是家常便飯」，大家如果經過幾乎每天都可以看得到。

衛生局今天獲報後隨即派員至現場查察，衛生局事後透過新聞稿說明，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，勿於工作時抽菸。衛生局也將依法裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局今天在現場也發現業者有多項缺失，包括作業場所器具及設備不潔、無溫度紀錄、食材未離地放置、食材未覆蓋、食材分裝未標示及從業人員未依規定健康檢查等。衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。若消費者對食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

高雄知名腿庫飯員工「邊抽菸邊備料」 衛生局將開罰

高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材，衛生局今天獲報派員至現場查察，業者坦承是店內員工，衛生局將依法開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

