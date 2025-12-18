影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

陳光復表示台中市政府的數位發展令縣府同仁景仰，得知台中通APP得國際大獎，由於澎湖致力於發展觀光旅遊，所以也需要相關的智慧管理經驗，也與台中市政府環保局學習環境汙染的管制經驗，希望透過數位化的管理方式，能更有效率處理相關業務。市長盧秀燕在受訪時表示，台中市在數位治理方面發展的比較早，因為台中城市太大了，必須以智慧管理提升效率，在智慧城市方面，也受到國內外的肯定。台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。 台中市長盧秀燕說，台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。記者黃仲裕／攝影