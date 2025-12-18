快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
澎湖縣長陳光復（右）對「台中通」App印象深刻，希望借鑑台中數位治理經驗；台中市長盧秀燕（左）稱讚澎湖觀光和生態保育非常出色，有機會也想跨海參訪。記者黃仲裕／攝影
澎湖縣長陳光復（右）對「台中通」App印象深刻，希望借鑑台中數位治理經驗；台中市長盧秀燕（左）稱讚澎湖觀光和生態保育非常出色，有機會也想跨海參訪。記者黃仲裕／攝影

台中市是全台第一個設有數位發展局的城市，澎湖縣陳光復有感於縣內觀光的重要性，特地前往台中市政府交流數位治理的經驗。

陳光復表示台中市政府的數位發展令縣府同仁景仰，得知台中通APP得國際大獎，由於澎湖致力於發展觀光旅遊，所以也需要相關的智慧管理經驗，也與台中市政府環保局學習環境汙染的管制經驗，希望透過數位化的管理方式，能更有效率處理相關業務。市長盧秀燕在受訪時表示，台中市在數位治理方面發展的比較早，因為台中城市太大了，必須以智慧管理提升效率，在智慧城市方面，也受到國內外的肯定。台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。

台中市長盧秀燕說，台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕說，台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。記者黃仲裕／攝影

台中市 澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

相關新聞

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

澎湖縣長陳光復今率團跨海遠赴台中，拜會台中市長盧秀燕，也是陳就任澎湖縣長後首度拜訪盧。澎湖縣府團隊本次參訪主要目的是取經...

影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗

台中市是全台第一個設有數位發展局的城市，澎湖縣長陳光復有感於縣內觀光的重要性，特地前往台中市政府交流數位治理的經驗。

洪允典AI質詢聚焦離島建設條例 盼修法通過促進金門發展

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，議長洪允典就離島建設條例的修法進度提出專案質詢，他事先製作影片、結合AI輔助質詢，以...

旗山南勝社區長輩用荔枝染布、手作 獲頒全國「綠療育」認證

高雄旗山南勝社區緊鄰大樹，同樣以玉荷包荔枝產業為主，社區長輩不僅參與果園維護，還會荔枝染布且擅長相關手作技巧，今年獲得農...

齊豫、許景淳、于台煙等卡司超強 屏東市20日民歌之夜曲目曝光

「那些年我們一起唱的民歌！」屏東市公所20日晚上將在屏東市千禧公園舉辦民歌音樂會，邀請齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙...

大自然調色盤大武哈尤溪七彩岩壁遭覆蓋 2026年遊程暫停營運

屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁、五彩岩壁等美景聞名，猶如大自然調色盤，僅限每年1到4月枯水期造訪，但受今年颱風、0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。