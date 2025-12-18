影／澎湖縣長拜訪盧秀燕 交流智慧城市管理經驗
陳光復表示台中市政府的數位發展令縣府同仁景仰，得知台中通APP得國際大獎，由於澎湖致力於發展觀光旅遊，所以也需要相關的智慧管理經驗，也與台中市政府環保局學習環境汙染的管制經驗，希望透過數位化的管理方式，能更有效率處理相關業務。市長盧秀燕在受訪時表示，台中市在數位治理方面發展的比較早，因為台中城市太大了，必須以智慧管理提升效率，在智慧城市方面，也受到國內外的肯定。台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言