首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市
澎湖縣長陳光復今率團跨海遠赴台中，拜會台中市長盧秀燕，也是陳就任澎湖縣長後首度拜訪盧。澎湖縣府團隊本次參訪主要目的是取經智慧城市，陳光復表示澎湖觀光業非常重要，需要智慧管理與環境監測，盧秀燕也說有機會希望能到澎湖學習。
陳光復今天率領縣府團隊等69人到訪台中市政府，上午11時半先在市府貴賓廳與盧秀燕會面，兩造團隊互相寒暄致意，也互贈禮品，中市府送上太陽餅、雪梨等台中名產，澎縣府帶來雙心石滬畫作與特產干貝醬，會後還有閉門訪問環節。
陳光復表示，澎湖是觀光旅遊的重鎮，相當需要數位化的智慧管理，比如生態環境，乃至烏賊車、空氣汙染管制，結合碼頭監測、社會監測等等，若能善用數位管理，可以節省大量人力，澎湖縣本就人員有限，相信可以對縣政帶來正面幫助。
陳光復對台中市政府的智慧治理、跨局處整合與城市數位化印象深刻，尤其「台中通」App服務項目龐大，包含交通科技應用與環境監測系統等等，有高度參考價值，希望藉由這次交流，作為後續推動澎湖智慧城市的重要借鏡。
盧秀燕表示，台中的數位治理發展較早，是全國第一個成立數位治理局（現數位發展局）的城市，因為台中太大了，必須以智慧管理提升效率；以「台中通」為例，提供2600項市政服務，包含今年7月剛上路的好孕專車線上服務與現正舉辦的台中購物節。
盧秀燕說，台灣22個縣市各自有特色與強項，澎湖縣的觀光旅遊、生態環保極為出色，值得台中市學習，她希望有機會也能跨海到澎湖參訪，尤其陳光復是民主前輩，無論是民主政治還是城市治理，都有許多值得學習之處。
陳光復是民進黨元老級黨員，戒嚴時期曾以黨外身分競選高雄市議員並當選，並在1992年國會改選選上第二、三屆立法委員，2001年後返回故鄉澎湖服務。今天盧、陳會面未涉及政治議題，盧秀燕也多次稱陳為「民主前輩」，氣氛融洽。
