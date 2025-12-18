洪允典AI質詢聚焦離島建設條例 盼修法通過促進金門發展

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，議長洪允典就離島建設條例的修法進度提出專案質詢，他事先製作影片、結合AI輔助質詢，以創新方式呈現政策訴求，成為議場關注焦點。洪允典表示，離島建設條例修法案已進入二讀程序，預計明年1月逕付二讀，若能順利表決通過，將是金門發展史上的重要里程碑，令人深感欣慰。

洪允典指出，離島政策正站在關鍵轉折點，應從過去著重「福利給付」的補貼思維，全面轉向「願景發展」的制度設計，賦予離島因地制宜的發展彈性，以因應環境變遷與特殊條件。他也提出引入「自由貿易示範區」等構想，盼透過修法促進經濟動能、強化區域整合，為離島繁榮翻開新頁。

質詢過程中，洪允典也請副縣長李文良、城鄉發展處長黃儒新、民政處長許慧婷、觀光處長許績鑫、地政局長關嘉荣及綜合發展處長魏志成等人一同上台，感謝縣府團隊全力配合推動修法。他並提到，上月20、21日率領金門府會團隊，與李文良等人前往立法院，拜會立法院長韓國瑜，並密集向國民黨、民眾黨、民進黨三大黨團說明修法必要性，爭取跨黨派支持，盼中央正視離島人民長年累積的期待。

金門縣議會日前召開第十五次臨時會，18位議員一致通過「金門、馬祖、澎湖三離島共同推動離島建設條例修法建議案」，並函請立法院支持。洪允典強調，這是三離島跨縣市合作的重要成果，也象徵離島共同為制度性保障發聲。

洪允典指出，離島建設條例施行多年，但多項中央法令仍以本島為思維，未能反映離島實際需求，導致金門、馬祖、澎湖長期承受不合理限制。他強調，金門不是偏鄉，而是國家海疆與歷史戰略前線，歷經古寧頭戰役、八二三砲戰及長達43年的戰地政務，地方發展深受限制，卻長期因「國家安全」因素被否決合理發展，形成結構性不公平。

他指出，金門角色已由冷戰軍事前線，轉型為兩岸交流門戶與和平象徵，離島居民期待改善生活品質、發展經濟，盼中央依憲法增修條文制定更具彈性的特別法規，給予離島實質支持。