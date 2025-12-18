旗山南勝社區長輩用荔枝染布、手作 獲頒全國「綠療育」認證

高雄旗山南勝社區緊鄰大樹，同樣以玉荷包荔枝產業為主，社區長輩不僅參與果園維護，還會荔枝染布且擅長相關手作技巧，今年獲得農業部「綠療育學習獎」肯定，農水署台南副分署長祝瑞敏親訪社區表達祝福。

旗山糖廠社區獲頒今年度「全國十大綠色照顧優良典範社區」，旗山南勝社區則榮獲全國「綠療育學習獎」及農業部農村發展及水土保持署「齡活綠照SHOW-才藝競賽」全國第二名。

南勝社區位於旗山南端，四周圍全是荔枝園，多數長輩也從事果樹栽培，社區以荔枝為核心推動體驗旅遊與文化傳承，並融入綠色照顧理念，讓長者參與果園維護、荔枝染布及傳統食作，長輩採用荔枝樹殘枝製造餐具、童玩等用具，周三上午更安排男性長輩喝茶時光。

農水署台南副分署長祝瑞敏昨天下午參訪南勝社區，長輩熱情迎接。社區發展協會理事長張忠雄表示，接連獲獎居民都很開心，南勝以產業融入照顧，結合生態、文化與休閒活動，展現濃厚的地方特色，會持續增進社區長者身心健康，常跟社會連結與互動。