齊豫、許景淳、于台煙等卡司超強 屏東市20日民歌之夜曲目曝光

「那些年我們一起唱的民歌！」屏東市公所20日晚上將在屏東市千禧公園舉辦民歌音樂會，邀請齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙、南方二重唱等民歌天王天后同台演出，重現民歌年代的經典旋律。

這次民歌音樂會卡司超強，演唱曲目包括齊豫的「橄欖樹」、「走在雨中」；葉佳修的「木棉道」、「外婆的澎湖灣」、「鄉間的小路」；鄭怡的「月琴」、「小雨來得正是時候」、「微風往事」、「想飛」；許景淳的「天頂的月娘啊」、「路長情更長」、「玫瑰人生」、「恰似你的溫柔」。

還有于台煙的「想你的夜」、「抉擇」、「我想你不是真心愛我」、「化裝舞會」；南方二重唱的「動不動就說愛我」、「浮雲游子」、「忘了我是誰」、「秋蟬」，搭配南台灣交響樂團及復興國小合唱團，活動精彩可期。

屏東市長周佳琪表示，民歌不僅是台灣流行音樂的根源，也是一代年輕人對家鄉的情感與對未來的期許。這些耳熟能詳的經典旋律至今依然感動人心，希望這場音樂會，聆聽這些經典曲目，喚起大家的共同回憶。