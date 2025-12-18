大自然調色盤大武哈尤溪七彩岩壁遭覆蓋 2026年遊程暫停營運

屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁、五彩岩壁等美景聞名，猶如大自然調色盤，僅限每年1到4月枯水期造訪，但受今年颱風、0728豪雨等影響，族人近日入溪探勘發現，繽紛七彩岩壁因洪水夾帶大量砂石覆蓋，為安全與環境復育考量，霧台鄉公所與大武部落共同宣布，2026年度哈尤溪限定遊程暫停營運。

霧台鄉公所表示，大武部落營運團隊12月初水勢較穩定時入溪探勘，希望為明年度遊程尋找可能性。但當大武社區發展協會進入後實地查看卻發現，溪床地形與景點樣貌已有明顯改變，多數區域堆積大量砂石，加上重型機具無法進入協助修復，基於旅遊安全與環境保護考量，忍痛做出暫停營運決定。

鄉公所表示，哈尤溪是霧台鄉自然人文生態景觀區中最具代表性的遊程之一，每年僅於1至4月枯水期開放，每天限額400人。遊客需搭乘行駛在河床的接駁專車，再由專業導覽人員與溯溪嚮導陪同，徒步涉水前行，才能一睹七彩岩壁壯麗。

鄉公所表示，今年入溪遊客數約達2.4萬，也顯示哈尤溪在旅客心中的重要地位。雖然哈尤溪暫時休息，但霧台的精彩並不會停下腳步。大武部落已著手規畫更多元、安全又充滿文化特色新遊程，期盼帶給大家不同以往但同樣動人的原鄉體驗。

霧台鄉公所指出，會持續與部落並肩合作，加速完成相關規畫與審查，期待在取得屏東縣政府核可後，盡快推出全新旅遊內容，再次邀請大家走進霧台、感受山林與文化的魅力。