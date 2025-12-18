快訊

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

大自然調色盤大武哈尤溪七彩岩壁遭覆蓋 2026年遊程暫停營運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大武部落哈尤溪，沿途的岩壁各有不同。 圖／報系資料照
大武部落哈尤溪，沿途的岩壁各有不同。 圖／報系資料照

屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁、五彩岩壁等美景聞名，猶如大自然調色盤，僅限每年1到4月枯水期造訪，但受今年颱風、0728豪雨等影響，族人近日入溪探勘發現，繽紛七彩岩壁因洪水夾帶大量砂石覆蓋，為安全與環境復育考量，霧台鄉公所與大武部落共同宣布，2026年度哈尤溪限定遊程暫停營運。

霧台鄉公所表示，大武部落營運團隊12月初水勢較穩定時入溪探勘，希望為明年度遊程尋找可能性。但當大武社區發展協會進入後實地查看卻發現，溪床地形與景點樣貌已有明顯改變，多數區域堆積大量砂石，加上重型機具無法進入協助修復，基於旅遊安全與環境保護考量，忍痛做出暫停營運決定。

鄉公所表示，哈尤溪是霧台鄉自然人文生態景觀區中最具代表性的遊程之一，每年僅於1至4月枯水期開放，每天限額400人。遊客需搭乘行駛在河床的接駁專車，再由專業導覽人員與溯溪嚮導陪同，徒步涉水前行，才能一睹七彩岩壁壯麗。

鄉公所表示，今年入溪遊客數約達2.4萬，也顯示哈尤溪在旅客心中的重要地位。雖然哈尤溪暫時休息，但霧台的精彩並不會停下腳步。大武部落已著手規畫更多元、安全又充滿文化特色新遊程，期盼帶給大家不同以往但同樣動人的原鄉體驗。

霧台鄉公所指出，會持續與部落並肩合作，加速完成相關規畫與審查，期待在取得屏東縣政府核可後，盡快推出全新旅遊內容，再次邀請大家走進霧台、感受山林與文化的魅力。

相關訊息可以關注「漫遊霧臺小旅行」網站

屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁美景聞名，猶如大自然調色盤。圖／報系資料照
屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁美景聞名，猶如大自然調色盤。圖／報系資料照
受到今年大雨影響，大武部落族人近日入溪探勘發現，繽紛七彩岩壁因洪水夾帶大量砂石覆蓋，為安全與環境復育考量，霧台鄉公所與大武部落共同宣布，2026年度哈尤溪限定遊程暫停營運。圖／屏東縣霧台鄉大武社區發展協會提供
受到今年大雨影響，大武部落族人近日入溪探勘發現，繽紛七彩岩壁因洪水夾帶大量砂石覆蓋，為安全與環境復育考量，霧台鄉公所與大武部落共同宣布，2026年度哈尤溪限定遊程暫停營運。圖／屏東縣霧台鄉大武社區發展協會提供
進入大武部落哈尤溪要搭乘接駁車之後徒步涉溪進入。圖／報系資料照
進入大武部落哈尤溪要搭乘接駁車之後徒步涉溪進入。圖／報系資料照
大武部落哈尤溪，沿途的岩壁各有不同。 圖／報系資料照
大武部落哈尤溪，沿途的岩壁各有不同。 圖／報系資料照

屏東縣政府 砂石

延伸閱讀

霧台大武部落黑熊案 屏東分署：大武已成立黑熊生態巡守隊

小琉球發現死亡鯨豚 海保署初步留置自然分解

獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

屏東霧台大武部落獵熊案9人無罪 屏檢上訴

相關新聞

大自然調色盤大武哈尤溪七彩岩壁遭覆蓋 2026年遊程暫停營運

屏東縣霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁、五彩岩壁等美景聞名，猶如大自然調色盤，僅限每年1到4月枯水期造訪，但受今年颱風、0...

最高補助6千！屏東縣廚餘機補助 明年前3月開放申請

受非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題，屏東縣環保局今年推出家用廚餘機補助方案後幾乎秒殺。縣長周春米昨宣布明年持續補助，元旦...

挺過白化危機 台灣鹿角珊瑚成下一代高階骨材

核三廠抽海水冷卻，出水口珊瑚白化嚴重，唯獨鹿角珊瑚卻展現驚人耐熱力，逐漸演化耐熱珊瑚，近年還拿來研究可望成為高階骨材植入...

高雄車站專4、專5及商4公辦都更案 冠德將砸95億打造為國際門戶

高雄火車站招商一波三折，周邊車站專用區四、五及商四公辦都更案先傳出佳音，高雄市政府今天與最優申請人冠德建設完成簽約，冠德...

金門縣長每換人政策就斷？議員促縣府半年內提長期發展總藍圖

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，縣議員李養生、張雲量首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展...

耶誕節將至 墾丁福華邀請家扶小朋友製作蛋糕體驗佳節

耶誕節將至，墾丁福華飯店每年都會邀請地方弱勢家庭小朋友，到飯店製作耶誕蛋糕，喝下午茶，享受難得的耶誕風情。今天墾丁福華舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。