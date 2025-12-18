最高補助6千！屏東縣廚餘機補助 明年前3月開放申請

受非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題，屏東縣環保局今年推出家用廚餘機補助方案後幾乎秒殺。縣長周春米昨宣布明年持續補助，元旦起至3月31日前申請，以家戶為單位，每台補助4成，最高補助6000元，補助期間設籍屏東縣民眾都可申請，今年已請領補助的家戶則不得重複申請。

周春米說，屏縣明年起禁止使用廚餘養豬，雖然屏東縣處理廚餘沒有問題，但仍提醒大家惜食，在家煮飯吃多少煮多少；在外用餐吃多少點多少，減少廚餘產生。

環保局表示，屏縣每年可回收廚餘約2000公噸，今年廚餘機補助方案提出後，300萬元補助額全部用罄，後來延長申請時限，總申請件數高達近2500件，補助經費約1200萬元。補助類型限「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，可上屏縣環保局官網、「屏東環保go」粉絲專頁查詢；明年也增加網路申請方式。

萬丹鄉沈姓居民說，她買的是5公升容量廚餘機，扣掉補助花7000多元就可買到，方便又實用，烘乾的廚餘粉用來種花種菜效果不錯，，她種植3棵酪梨，希望2年後可採收。