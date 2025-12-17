挺過白化危機 台灣鹿角珊瑚成下一代高階骨材

核三廠抽海水冷卻，出水口珊瑚白化嚴重，唯獨鹿角珊瑚卻展現驚人耐熱力，逐漸演化耐熱珊瑚，近年還拿來研究可望成為高階骨材植入人體。國立中山大學海洋生物科技暨資源學系特聘教授溫志宏研究團隊，意外發現鹿角珊瑚骨骼接近人體海綿骨，有助骨細胞貼附生長，再生醫學應用潛力無窮。

中山大學最新研究發現，一種可養殖的台灣鹿角珊瑚，骨骼結構不僅高度接近人體海綿骨，更能有效促進骨細胞貼附與分化，具備量產高階骨材的潛力，品質有望超越市售珊瑚骨材產品，研究成果成果已刊登於國際高影響力期刊「材料與設計」（Materials & Design），為台灣再生醫學材料領域打開一扇新窗。

研究團隊形容，這是出乎意料的發現，田野調查發現，鹿角珊瑚生長在核三廠出水口高溫海域，當周邊珊瑚白化死亡，它卻依然存活、生長，演化成為適應高溫海域耐熱珊瑚，在全球珊瑚礁快速衰退的背景下，顯得格外珍貴「原本只是想找一種可養殖、具備生醫活性材料，沒想到，卻意外遇見了可能改寫珊瑚復育的物種」。

溫志宏表示，海生館提供多種養殖型珊瑚骨骼進行測試後，發現鹿角珊瑚的孔隙大小、粗糙度與三維結構，最有利於骨細胞穩定附著與生長，結構特性幾乎是為骨再生而生，相較於已商用化的珊瑚骨材，鹿角珊瑚展現出更佳生物活性與貼附效果，有機會發展成高階骨材，打入全球再生醫學市場。

為讓珊瑚骨骼真正成為安全可用醫材，研究團隊也在製程與分析技術上提出創新解法。生技醫藥研究所博士生張瓏指出，傳統以化學藥劑清洗珊瑚骨骼，往往難以深入奈米級孔洞，易殘留微生物，因此研發高溫燒結法，在粉碎後進行客製化燒結，可徹底清除孔隙內海洋生物，技術也已取得專利。