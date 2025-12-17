高雄車站專4、專5及商4公辦都更案 冠德將砸95億打造為國際門戶

高雄火車站招商一波三折，周邊車站專用區四、五及商四公辦都更案先傳出佳音，高雄市政府今天與最優申請人冠德建設完成簽約，冠德將投資逾95億元，攜手日本森大廈株氏會社規畫興建3棟約2.9萬坪的商辦住複合大樓，副市長林欽榮說，這項都更工程將是把高雄推至國際級門戶的新名片。

這件公辦都更案由副市長林欽榮與冠德建設董事長馬志鋼完成簽約，宣告站前第一環圈啟動開發。林欽榮強調，這案不僅只是都市更新，更是「高雄的新名片」，未來將讓站區由交通場域躍升為城市門戶。

高雄車站專四，專五及商四公辦都更案總投資規模逾95億元，基地1933坪，規劃建造3棟商、辦、住複合式大樓， 2034年完工後，將與車站天棚及周邊空間串聯，成為站區重要地標。

林欽榮說，高雄車站位處南北軸線核心，北連半導體聚落、南臨八五大樓，擁有三鐵共構與高鐵南延利多，這次公辦都更是高雄推動站前再造的首部曲，市府已與交通部鐵道局、台鐵成立三方平台整合資源，「讓高雄車站不只是交通站點，而是高雄向世界展示的新門面」。

冠德建設此次攜手日本森大廈都市企劃株式會社，導入國際城區營運與複合開發經驗，並承諾加碼7500萬元建置立體連通系統，與車站天棚串接，並推動天使基金扶植在地新創，讓站區從物流轉型創意與產業交流樞紐。

冠德董事長馬志鋼說，冠德看好高雄而選擇投資，將以「高雄之翼」意象打造百年天際線，未來相關建築將取得綠建築與智慧建築指標認證。