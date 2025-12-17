金門縣長每換人政策就斷？議員促縣府半年內提長期發展總藍圖

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，縣議員李養生、張雲量首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展共識，導致縣政發展陷入「縣長換人、政策就斷」的結構性困境，呼籲縣府在半年內提出具法制化與延續性的長期發展總藍圖。

李養生指出，金門自戰地政務解除30多年來，民生建設、產業轉型與整體發展進展有限，問題不在於資源不足，而是始終欠缺一套不因人而變的長期發展機制。他質疑，縣長一任換一任，政策與建設便隨之中斷，關鍵不在單一縣長的施政表現，而是金門為何30年來始終未能建立跨任期的共同目標與制度。

張雲量則進一步點出，金門長期發展應跳脫政治週期，核心在於建立法治化、可延續的治理體系，確保縣政能跨越10至20年持續推進。他並提出三大方向，包括將發展藍圖提升為具法律效力的自治條例、建立縣長、立委與議長間的常設協調平台，以及透過公聽會與進度公開，強化公眾參與與社會監督。

對此，副縣長李文良答詢表示，每一任縣長就任時，皆有其縣政規劃與施政理念，但若未能連任，部分既定政見與建設確實可能因此中斷。他坦言，金門確有必要思考更長遠的發展願景，甚至可將目標設定在30年或50年，並以英國「大倫敦計畫」為例，說明長期願景需搭配明確策略與執行步驟，才能逐步落實。

李文良也認同建立長期發展總藍圖的方向，並表示樂觀其成，但強調仍需縣府團隊展現企圖心與執行力，同時廣納各界意見，取得多數民意支持。他也指出，不同任期縣長在施政重點與財政條件上仍有差異，推動過程勢必面臨挑戰。