快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

金門縣長每換人政策就斷？議員促縣府半年內提長期發展總藍圖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會進行縣政總質詢，縣議員李養生（右）、張雲量（左）首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展共識，導致縣政發展陷入「縣長換人、政策就斷」的結構性困境。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會進行縣政總質詢，縣議員李養生（右）、張雲量（左）首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展共識，導致縣政發展陷入「縣長換人、政策就斷」的結構性困境。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，縣議員李養生、張雲量首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展共識，導致縣政發展陷入「縣長換人、政策就斷」的結構性困境，呼籲縣府在半年內提出具法制化與延續性的長期發展總藍圖。

李養生指出，金門自戰地政務解除30多年來，民生建設、產業轉型與整體發展進展有限，問題不在於資源不足，而是始終欠缺一套不因人而變的長期發展機制。他質疑，縣長一任換一任，政策與建設便隨之中斷，關鍵不在單一縣長的施政表現，而是金門為何30年來始終未能建立跨任期的共同目標與制度。

張雲量則進一步點出，金門長期發展應跳脫政治週期，核心在於建立法治化、可延續的治理體系，確保縣政能跨越10至20年持續推進。他並提出三大方向，包括將發展藍圖提升為具法律效力的自治條例、建立縣長、立委與議長間的常設協調平台，以及透過公聽會與進度公開，強化公眾參與與社會監督。

對此，副縣長李文良答詢表示，每一任縣長就任時，皆有其縣政規劃與施政理念，但若未能連任，部分既定政見與建設確實可能因此中斷。他坦言，金門確有必要思考更長遠的發展願景，甚至可將目標設定在30年或50年，並以英國「大倫敦計畫」為例，說明長期願景需搭配明確策略與執行步驟，才能逐步落實。

李文良也認同建立長期發展總藍圖的方向，並表示樂觀其成，但強調仍需縣府團隊展現企圖心與執行力，同時廣納各界意見，取得多數民意支持。他也指出，不同任期縣長在施政重點與財政條件上仍有差異，推動過程勢必面臨挑戰。

李養生強調，縣府目前具備執政優勢，應把握時機展現魄力，將縣長所提出的長遠願景具體化、制度化，避免金門再度浪費10至20年，期盼縣府能在未來半年內提出承載金門未來世代的長期發展總藍圖。

副縣長李文良在答詢表示，每一任縣長就任時，皆有其縣政規劃與施政理念，但若未能連任，部分既定政見與建設確實可能因此中斷。他坦言，金門確有必要思考更長遠的發展願景。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良在答詢表示，每一任縣長就任時，皆有其縣政規劃與施政理念，但若未能連任，部分既定政見與建設確實可能因此中斷。他坦言，金門確有必要思考更長遠的發展願景。記者蔡家蓁／攝影

金門 願景 政見

延伸閱讀

中央普發1萬 金門跟進加碼？陳福海：只要議會支持就願意

議員質詢財劃法議題 金門縣府：仍有事權待研議

金門體育場轉型！今揭牌運動發展中心 打造「運動島」新里程

李文良率隊拜會運動部長李洋 盼中央多挹注金門體育建設

相關新聞

高雄車站專4、專5及商4公辦都更案 冠德將砸95億打造為國際門戶

高雄火車站招商一波三折，周邊車站專用區四、五及商四公辦都更案先傳出佳音，高雄市政府今天與最優申請人冠德建設完成簽約，冠德...

金門縣長每換人政策就斷？議員促縣府半年內提長期發展總藍圖

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，縣議員李養生、張雲量首度採聯合質詢方式，直指金門長期缺乏跨任期、跨政黨、跨層級的發展...

耶誕節將至 墾丁福華邀請家扶小朋友製作蛋糕體驗佳節

耶誕節將至，墾丁福華飯店每年都會邀請地方弱勢家庭小朋友，到飯店製作耶誕蛋糕，喝下午茶，享受難得的耶誕風情。今天墾丁福華舉...

高馬航線載客率破九成 連江縣長王忠銘親赴華信爭取增班

為強化馬祖對外空中交通網絡、回應南部市場實際需求，連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江今日前往華信航空公司拜會，與今年8...

屏東縣家用廚餘機補助明年1到3月底申請 最高給6000元

非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題。屏東縣政府環保局剛好今年推出家用廚餘機補助方案後，一推出幾乎秒殺。縣長周春米今宣布，2...

金門施肥臭味年年上演 蔡其雍批源頭控管失靈促建獎懲機制

金門縣議會第8屆第6次定期會今日進行縣政總質詢，議員蔡其雍針對每逢施肥季節反覆出現的農地異臭味問題，質詢產業發展處長李銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。