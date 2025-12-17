快訊

耶誕節將至 墾丁福華邀請家扶小朋友製作蛋糕體驗佳節

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕。記者潘奕言／攝影

耶誕節將至，墾丁福華飯店每年都會邀請地方弱勢家庭小朋友，到飯店製作耶誕蛋糕，喝下午茶，享受難得的耶誕風情。今天墾丁福華舉辦「耶誕幸福小熊．溫暖童心」活動，邀請恆春家扶中心小朋友手作「幸福小熊胖」。

墾丁福華點心房主廚黃國峰師傅設計「幸福小熊胖」蛋糕，造型圓滾滾十分可愛，小朋友在大哥哥、大姐姐的協助下，順利完成蛋糕，直呼「卡哇伊」。飯店也招待師生享用下午茶，讓孩子們感受耶誕節歡樂氛圍。

墾丁福華總經理張積光表示，飯店每年耶誕節都會為地方弱勢家庭舉辦公益活動，希望孩子們能保有純真快樂的童心，並對生活懷抱期待。也希望孩子們的參訪體驗，能拓展視野、開闊眼界。

屏東家扶中心主任黃朝宗表示，家扶中心孩子有來自單親家庭，或因家長工作繁忙缺乏家人陪伴，感謝墾丁福華每年都會舉辦耶誕公益活動，讓孩子在特別的節日感受到溫暖陪伴，及來自社會的關懷與支持。

墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕，享用下午茶。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕，享用下午茶。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店邀請家扶中心小朋友到飯店製作耶誕蛋糕。記者潘奕言／攝影

墾丁 飯店 公益活動

