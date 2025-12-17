緝毒犬「可樂」助高雄刑大立功 曾搜索毒品工廠

快訊

中央社／ 高雄17日電

高雄刑大日前向保三總隊申請支援緝毒犬「可樂」挖掘埋包毒品立功。保三警犬分隊小隊長劉心華說，「可樂」曾參與北部毒品工廠搜索任務，平時北中南都可能前往支援。

高雄市政府警察局刑事警察大隊上週召開記者會，破獲陳姓毒販在網路販賣後，便將毒品埋在偏僻公園，再告知毒品埋藏地點的經緯度，讓買家自行挖掘取貨，以達成「死轉手（未碰面秘密地點交換物資）」目的，並增加吸毒者類似挖寶樂趣。高雄刑大大隊長鄢志豪特向保三總隊申請支援緝毒犬，並由綽號「可樂」緝毒犬上陣，順利協助高市刑大挖掘出大量大麻菸彈。

保安警察第三總隊刑警大隊警犬分隊小隊長劉心華今天向中央社記者表示，目前隊上共有30多隻緝毒犬，包括訓練中及已出任務的犬隻，品種包括狼犬、拉布拉多、史賓格犬等。此次出任務的「可樂」性格聰明、活潑、精力旺盛，就是4歲的史賓格犬，已經工作2年半。

劉心華指出，「可樂」曾參與過北部的毒品工廠搜索任務，平時隊上只要接到申請支援需求，無論北中南都有可能前往。在出任務前，同時也會評估此次搜索的毒品種類，選擇對於此毒品較為熟悉的狗狗出勤。

針對緝毒犬訓練，他表示，隊上犬隻不一定從小訓練，有的進隊時已1歲多，但經過近半年的觀察，就能知道是否適合擔任緝毒犬，資質好的也可能幾個月就能開始訓練。

他表示，犬隻平時在隊上都有教官固定訓練科目，但訓練就像「帶小孩子」，以遊戲方式激發好奇心並給予獎勵。犬隻可能很快會厭倦或轉移注意力，所以早中晚都會有短期訓練，確保訓練品質。過程也多以常見的毒品檢體給犬隻嗅聞，例如大麻、安非他命、海洛因等。

劉心華也提到，依規定緝毒犬服務滿4年就可退休，一般會優先開放給領犬員或是認識的合適者，之後才會開放民眾認養。但要認養緝毒犬也是需要滿足各式條件，例如有愛心、家裡空間夠大、年所得、養過犬隻等。緝毒犬退休後，隊上也還是會派員定期拜訪，確保牠們的退休生活幸福無虞。

