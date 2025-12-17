黑夜山搜、火線救援 金門消防英雄李岳峰獲八德獎肯定

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局金寧分隊分隊長李岳峰，憑藉多年投入消防救災、山域與海域搜救、防災宣導及制度創新上的傑出表現，榮獲「全國好人好事代表八德獎」殊榮。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局金寧分隊分隊長李岳峰，憑藉多年投入消防救災、山域與海域搜救、防災宣導及制度創新上的傑出表現，榮獲「全國好人好事代表八德獎」殊榮。圖／金門縣消防局提供

創立於民國47年的「全國好人好事代表八德獎」，以忠、孝、仁、愛、信、義、和、平為核心精神，長年表彰默默奉獻社會的典範人物。今年，金門縣消防局金寧分隊分隊長李岳峰，憑藉多年投入消防救災、山域與海域搜救、防災宣導及制度創新上的傑出表現，榮獲此一殊榮，為金門消防再添光彩。

李岳峰出身金門務農家庭，自幼在勤勞踏實、重視品德的家風中成長，奠定日後投身公共服務的志向。民國89年，他與同學報考台灣警察專科學校，91年進入台北市消防局服務，從火警搶救、緊急救護到大型災害應變，累積豐富的一線實務經驗。

94年起，李岳峰加入國際搜救隊，參與多項國內外重大演訓與實際救援任務，98年前往日本東京接受綜合防災訓練，101年赴新加坡民防學院進修國際城市搜救專業課程。其中，在莫拉克風災小林村救援行動中，親身見證災害的殘酷與生命的無常，讓他更加堅定「守住每一條生命」的信念。

102年返鄉後，他回到熟悉的金門，陸續投入烈嶼戰車火警、慈湖林火、黃厝海域救援、貓公石女童墜崖及太武山山域搜救等高風險任務。他回憶，一次夜間山域搜救中，隊員在崎嶇地形裡摸黑前進，只能依靠彼此的信任與經驗辨識方向，最終成功尋獲受困者，那一刻的平安，成為他持續站在第一線的最大力量。

在專業養成上，李岳峰不斷精進自我，106年取得消防設備士證照，111年以第二名成績錄取中央警察大學，112年完成訓練並晉升分隊長，從基層到幹部歷練完整，讓專業與紀律成為日常。

除第一線救災外，他也投入制度與科技革新，曾統籌重編金門各自然村轄境圖資，提升119派遣精準度；帶領烈嶼防宣隊深入社區進行防災宣導，獲全國優等獎肯定；近年更主導「太武山雲端E化定位系統」，整合GIS與實作圖資，大幅提升山域救援效率，成果獲行政院、《天下雜誌》與健康城市等多項國家級獎項肯定。

面對八德獎肯定，李岳峰謙虛表示，榮耀屬於整個團隊，感謝同仁的專業合作與家人的長年支持，未來將持續深耕專業訓練、科技應用與防災教育，守護金門安全。金門縣消防局長呂英華也肯定其表現，認為李岳峰以行動詮釋消防使命，是金門消防最值得學習的力量。

金門縣消防局金寧分隊分隊長李岳峰（右），憑藉多年投入消防救災、山域與海域搜救、防災宣導及制度創新上的傑出表現，榮獲「全國好人好事代表八德獎」殊榮，為金門消防再添光彩。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局金寧分隊分隊長李岳峰（右），憑藉多年投入消防救災、山域與海域搜救、防災宣導及制度創新上的傑出表現，榮獲「全國好人好事代表八德獎」殊榮，為金門消防再添光彩。圖／金門縣消防局提供

