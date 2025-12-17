高雄車站專四五公辦都更 冠德挹注95億開發

快訊

中央社／ 高雄17日電

高雄市政府今天舉行「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」簽約典禮，由最優申請人冠德建設總投資逾95億元，規劃3棟住商辦複合式大樓，啟動車站周邊轉型。

這項公辦都市更新案簽約典禮由副市長林欽榮代表市府與最優申請人冠德建設簽署合作契約。此案總投資規模逾新台幣95億元，是高雄車站站前重要的更新計畫，象徵車站周邊轉型正式啟動。

林欽榮表示，市府為加速整合車站周邊國公有土地，與交通部鐵道局及台鐵公司成立三方平台，整合周邊國公有土地開發，本案即首件成功招商的公辦都更案件，奠定站區整體開發基礎。

此案冠德建設將規劃3棟共2.9萬坪住商辦複合式大樓，與車站進行一體化設計，建置立體人行平台銜接天棚，地下則規劃下沉花園串聯車站下沉廣場，完善站區南北與東西向動線，也帶動活絡周邊商圈。

冠德建設董事長馬志綱表示，此案將規劃約2.9萬坪商辦住複合式大樓，並全面提升建築規格；同時，團隊也承諾加碼投入7500萬元建置立體連通天橋，並透過集團「天使基金5000萬計畫」扶植在地新創。

都發局表示，此案預計於民國116年核定都市更新事業計畫，123年完工啟用。屆時高雄車站站前地區將由傳統交通場站，轉型為結合交通、商業、就業與公共活動的城市核心，也為高雄未來發展奠基。

