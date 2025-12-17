高馬航線載客率破九成 連江縣長王忠銘親赴華信爭取增班

為強化馬祖對外空中交通網絡、回應南部市場實際需求，連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江今日前往華信航空公司拜會，與今年8月上任的董事長陳大鈞及總經理莊明哲會談，針對「高馬航線」後續營運情形與增班可行性進行深入交流，期盼透過公私部門合作，讓高馬航線朝向永續方向發展。

王忠銘指出，高馬航線不僅是馬祖鄉親長年期待的重要交通建設，也攸關南部民眾、駐地國軍官兵及觀光市場的實際需求。馬祖受限地理條件，交通選擇有限，若能穩定增加航班，將有助提升往返便利性，對觀光發展、民眾就醫就學及區域交流均具實質效益，期盼華信航空能在既有良好營運基礎上，審慎評估增班時程，逐步回應市場期待。

在地方與各界積極促成下，中斷長達20年的高馬航線，已於今年6月6日正式復航，成為連結南台灣與馬祖的重要空中橋梁，航線啟航以來，平均載客率穩定維持在九成以上，顯示市場需求明確，也反映南部旅客對直飛馬祖航線的高度接受度，為未來增班與長期經營奠定信心基礎。

連江縣政府日前參與高雄冬季國際旅展，馬祖館以「馬祖慢旅」為主題，結合戰地文化、自然景觀與老酒元素，成功吸引大量人潮。不少南部旅客表示，每週五固定的高雄直飛航班，大幅降低前往馬祖的旅遊門檻，也讓旅行社看好明年度南台灣市場，積極規劃相關行程。

不過，王忠銘也坦言，目前高馬航線每週僅一班，對旅行社行程設計與產品規劃仍有明顯限制，不利於市場長期培養。他強調，商業航線若要永續經營，須同步提升航班密度與客源開發，形成良性循環，才能達成旅客、航空公司與地方發展的三贏局面。

隨著華信航空近期於松山機場迎來全新ATR 72-600型客機，後續仍將再引進兩架新機，整體機隊運能逐步提升，也為航線加班提供可能。王忠銘指出，過去台中—馬祖航線初期僅每週三班，隨需求成長逐步擴增至每日三班；而南高屏地區人口約550萬人，具備支撐高馬航線成長的市場條件。

張永江則表示，若高馬航線能提升至每週兩班以上，將有助提高民眾搭機彈性，也利於旅行社規劃更完整的團體與自由行產品，進一步帶動南北交流與觀光動能，對航線長期經營具有正面助益。