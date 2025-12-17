快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣家用廚餘機補助明年1到3月底申請 最高給6000元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局長顏幸苑（右）與廢棄物管理科長伍展霈說明2026年廚餘機補助方案。記者劉星君／攝影
屏東縣環保局長顏幸苑（右）與廢棄物管理科長伍展霈說明2026年廚餘機補助方案。記者劉星君／攝影

非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題。屏東縣政府環保局剛好今年推出家用廚餘機補助方案後，一推出幾乎秒殺。縣長周春米今宣布，2026年持續補助，請縣民注意，要在2026年1月到2026年3月31日止提出申請。

環保局表示，2026年家用廚餘機補助方案與今年大致相同，以「家戶」為單位，每台可補助4成，以6000元為補助上限，補助期間設籍在屏東縣民眾都符合申請資格，但今年已請領補助的家戶則不得重覆申請。

環保局表示，今年廚餘機補助方案提出後，一開始補助金額300萬元，全部秒殺，後來延長申請時。最後總申請件數高達近2500件，補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2千公噸。2026年補助方案，必須要在2026年1月到3月底提出申請，現階段編列經費1200萬元。

環保局表示，補助廚餘機類型限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，詳細補助內容可至屏東縣政府環保局官網、「屏東環保go」粉絲專頁或專屬申請網www.pingtung.info查詢。除原有紙本申請以外，2026年特別增加「網路申請」的方式，提升民眾申請的便利性。

萬丹鄉的沈媽媽，使用廚餘機真的很方便又實用，烘乾的廚餘粉種植花草、蔬菜，效果都很不錯，她一年來種植3棵酪梨，酪梨長到1公尺，她將苗栽送到姊姊家的庭園，希望過兩年後，可以採收自己的酪梨。她購買的是五公升的廚餘機，補助很划算，扣掉補助這樣只要花7000多元就可以買到廚餘機。

廚餘機價格的在幾千元到上萬元都有。環保局提醒，補助案補助期間有限制，除提醒申請人注意申請期間，也須注意戶籍在屏東貨送到屏東。今年補助審核經驗發現，民眾有照片造假、發票號碼重複、作廢等情形，有詐領補助嫌疑，7件移送屏東地檢署偵辦中。

周春米指出，因應非洲豬瘟，2026年起屏東縣宣布禁止廚餘作為養豬飼料使用，雖然屏東縣廚餘的處理沒有問題，仍提醒大家要惜食，減少廚餘產生，呼籲大家「在家煮飯，吃多少煮多少；在外用餐，吃多少點多少」。

環保局表示，縣府絕不會主動以任何名義要求申請人提供帳號或轉帳操作。若民眾接獲可疑訊息或不明來電，請提高警覺，切勿輕信。如有疑問，可撥打屏東縣政府環境保護局諮詢專線（08-7351911分機627、628）查證。

廚餘機烘乾後可以作為肥料。記者劉星君／攝影
廚餘機烘乾後可以作為肥料。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局廢棄物管理科長伍展霈說明2026年廚餘機補助申請方案。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局廢棄物管理科長伍展霈說明2026年廚餘機補助申請方案。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今與環保局長顏幸苑（右三）等說明2026年廚餘機補助申請方案。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今與環保局長顏幸苑（右三）等說明2026年廚餘機補助申請方案。記者劉星君／攝影

廚餘機 屏東縣政府 環保局

延伸閱讀

豬場廚餘運輸車輛加裝GPS補助 每輛最高領8千元

搶救少子化 周春米宣布屏東未滿1歲嬰兒每月補助2千元營養金

新手爸媽注意！屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助每月2千 2026年上路

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

相關新聞

高雄夢時代跨年晚會「輕軌2站不提供上下車」 交通管制措施一次看

「2026高雄跨年晚會」12月31日晚上將於時代大道舉行，高雄市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將實施3階段...

屏東縣家用廚餘機補助明年1到3月底申請 最高給6000元

非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題。屏東縣政府環保局剛好今年推出家用廚餘機補助方案後，一推出幾乎秒殺。縣長周春米今宣布，2...

金門施肥臭味年年上演 蔡其雍批源頭控管失靈促建獎懲機制

金門縣議會第8屆第6次定期會今日進行縣政總質詢，議員蔡其雍針對每逢施肥季節反覆出現的農地異臭味問題，質詢產業發展處長李銘...

屏東餃子王初賽20日登場 50組高手同場較勁…總獎金10萬元

2026屏東餃子王初賽本月20日在勝利星村廣場熱鬧登場，延續去年首次舉辦回響，今年度吸引全來50組廚藝好手報名，勢必掀起...

工地遭酸如廢墟！高雄鳳山「黃埔客站」 快3年還沒完工

鳳山區是高雄市客家人口數最多的行政區，市府前年規畫在黃埔新村打造客家文創中心「黃埔客站」，但工程歷經快3年仍未完工，市議...

占比過低未列重點發展區！高雄2大區客家人 恐成資源弱勢

高雄市客家人口突破40萬人，但僅美濃、杉林、六龜、甲仙區列為客家文化重點發展區，客家人口最多的鳳山、三民區因族群占比未達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。