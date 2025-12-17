屏東縣家用廚餘機補助明年1到3月底申請 最高給6000元

非洲豬瘟疫情影響，廚餘去處成問題。屏東縣政府環保局剛好今年推出家用廚餘機補助方案後，一推出幾乎秒殺。縣長周春米今宣布，2026年持續補助，請縣民注意，要在2026年1月到2026年3月31日止提出申請。

環保局表示，2026年家用廚餘機補助方案與今年大致相同，以「家戶」為單位，每台可補助4成，以6000元為補助上限，補助期間設籍在屏東縣民眾都符合申請資格，但今年已請領補助的家戶則不得重覆申請。

環保局表示，今年廚餘機補助方案提出後，一開始補助金額300萬元，全部秒殺，後來延長申請時。最後總申請件數高達近2500件，補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2千公噸。2026年補助方案，必須要在2026年1月到3月底提出申請，現階段編列經費1200萬元。

環保局表示，補助廚餘機類型限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，詳細補助內容可至屏東縣政府環保局官網、「屏東環保go」粉絲專頁或專屬申請網www.pingtung.info查詢。除原有紙本申請以外，2026年特別增加「網路申請」的方式，提升民眾申請的便利性。

萬丹鄉的沈媽媽，使用廚餘機真的很方便又實用，烘乾的廚餘粉種植花草、蔬菜，效果都很不錯，她一年來種植3棵酪梨，酪梨長到1公尺，她將苗栽送到姊姊家的庭園，希望過兩年後，可以採收自己的酪梨。她購買的是五公升的廚餘機，補助很划算，扣掉補助這樣只要花7000多元就可以買到廚餘機。

廚餘機價格的在幾千元到上萬元都有。環保局提醒，補助案補助期間有限制，除提醒申請人注意申請期間，也須注意戶籍在屏東貨送到屏東。今年補助審核經驗發現，民眾有照片造假、發票號碼重複、作廢等情形，有詐領補助嫌疑，7件移送屏東地檢署偵辦中。

周春米指出，因應非洲豬瘟，2026年起屏東縣宣布禁止廚餘作為養豬飼料使用，雖然屏東縣廚餘的處理沒有問題，仍提醒大家要惜食，減少廚餘產生，呼籲大家「在家煮飯，吃多少煮多少；在外用餐，吃多少點多少」。