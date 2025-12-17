金門施肥臭味年年上演 蔡其雍批源頭控管失靈促建獎懲機制

金門縣議會第8屆第6次定期會今日進行縣政總質詢，議員蔡其雍針對每逢施肥季節反覆出現的農地異臭味問題，質詢產業發展處長李銘培，直言臭味問題「年年發生、年年被投訴」，顯示縣府在管理與源頭控管上仍有明顯缺口，已嚴重影響居民生活品質。

蔡其雍指出，多數農民並非惡意製造異味，而是缺乏正確施肥程序與技術指導，包括使用未完全腐熟的肥料、施肥後未即時翻土覆蓋，或露天堆置時間過長，導致臭味隨風擴散。他強調，異臭味期間往往伴隨蒼蠅大量孳生，已涉及公共衛生風險，不應僅被視為單純的環保問題。

蔡其雍也以10月30日晚間為例指出，后盤山、頂堡，甚至金城地區均聞到明顯異臭味，該批肥料雖具合格登記證，卻疑似未經正常腐熟程序，顯示現行肥料品質查驗機制仍有漏洞。他質疑縣府是否確實落實肥料稽查，並追問近三年抽驗次數、不合格件數，以及是否能依規定通報農業部，暫停問題肥料補助。

對此，產發處長李銘培回應，依國產肥料推廣規定，每年均辦理5次抽查，並將結果送中央備查；他 在農民座談及產銷班活動中，也持續宣導正確施肥觀念與作法。

蔡其雍則建議，縣府應由產發處與環保局主責，結合農會與鄉鎮公所共同參與，從源頭控管肥料品質與施作流程，並推動農民施肥技術教育。同時，應建置「臭味即時通報與快速派遣系統」，優化1999通報流程，甚至導入APP一鍵通報，提高處理效率；另可設置異臭味監測資料庫，結合氣象與風向資料，提前掌握臭味擴散路徑，讓治理制度化、常態化。