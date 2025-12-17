屏東餃子王初賽20日登場 50組高手同場較勁…總獎金10萬元

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東餃子王初賽將在本月20日在勝利星村廣場熱鬧登場，圖為去年比賽情況。圖／屏東縣府文化處提供
2026屏東餃子王初賽本月20日在勝利星村廣場熱鬧登場，延續去年首次舉辦回響，今年度吸引全來50組廚藝好手報名，勢必掀起一場精彩的美味對決，初賽選出10名參加決賽，決賽在2026年1月25日舉行，賽事祭出10萬元總獎金。

文化處表示，此次參賽隊伍實力堅強，各自端出拿手招牌水餃，從經典口味到創意混搭，準備餡料堪稱創意十足，充分展現多元美食文化。除了傳統的「經典暢銷原味」、「韭菜鮮餃」等口味，預計還有「韓式青花椒餃子」、「剝皮辣椒蝦味水餃」等融合異國風味的料理搭配，與運用在地食材「東港鮪魚水餃」，私房水餃展現創意與地方特色。

文化處表示，初賽將在20日當天下午1時登場，選手需自備餡料與水餃皮，在現場完成包製與烹煮，由專業評審團評分，最終將選出10組選手晉級決賽，完成初賽者還可獲得市集消費券200元。

每逢年節最具年味的屏東勝利星村，不只熱鬧年貨市集，去年首度推出餃子比賽，更添濃厚懷舊眷村氛圍，「屏東餃子王」決賽預計在2026年1月25日展開，除專業評審，將邀請百名國民老饕加入評審行列，見證餃子王誕生。

