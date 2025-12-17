工地遭酸如廢墟！高雄鳳山「黃埔客站」 快3年還沒完工

鳳山區是高雄市客家人口數最多的行政區，市府前年規畫在黃埔新村打造客家文創中心「黃埔客站」，但工程歷經快3年仍未完工，市議員批「當地連工地都不像，幾乎是廢墟」，還屢次怪罪中央不支持；高雄客家事務委員會解釋，該工程經費已到位，今年9月復工，明年1月應可完工。

客委會2023年選定黃埔新村東五巷126號房舍，配合「以住代護」眷村改革計畫，建置占地約200坪的鳳山區客家文創中心「黃埔客站」，將委由財團法人高雄市客家文化事務基金會進駐營運，導入客家美食、藝術音樂等，打造族群共融共享的都會客家服務據點。

黃埔客站打通3棟建物空間，保留日治建築和眷村特色，但整修工程2023年初動工以來卻因經費不足，一拖再拖，至今未完工。市議員李雅靜痛批客委會執行效率低落，動工近3年來實際僅完成3棟建築主體的防漏修繕，其餘工程幾乎全面停擺，「現場連工地都不像，幾乎成了廢墟」；市議員林智鴻也稱，黃埔客站2期工程因招標不順，今年10月底再延後完工，明年2月中旬春節連假，客委會應讓工程如期完工且加速辦理驗收，並在新春連假前啟用。

客委會表示，2期工程目前進度達33.97%，預計明年1月如期如質完工。