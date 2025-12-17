聽新聞
占比過低未列重點發展區！高雄2大區客家人 恐成資源弱勢
高雄市客家人口突破40萬人，但僅美濃、杉林、六龜、甲仙區列為客家文化重點發展區，客家人口最多的鳳山、三民區因族群占比未達標準，無法列為重點發展區，民代質疑資源分布嚴重不均，要市府檢討；市府客委會回應稱，多次盼中央調整標準未獲回應，已加強在市區舉辦客家活動。
根據客家基本法第四條第一項規定，客家人口占當地鄉（鎮、市、區）3分之1以上者，客語應被列為通行語之一，客委會需將該地指定為客家文化重點發展區。
美濃、杉林、六龜、甲仙區目前已被畫定為客家文化重點發展區，當中又以美濃區客家人口比率逾9成，成為高雄客家文化的核心。
但市議員林智鴻發現，高雄市客家人口前3大行政區分別為鳳山（7.2萬人）、三民（6.08萬人）和左營區（3.64萬人），因客家人口比率未逾2成，無法列為客家文化重點發展區，造成資源配比不均。
林智鴻說，中央客家委員會今年7月推出數位客家幣，用於全台客家文化重點發展區合作店家，但高雄市區客家餐廳、文化商店，因不屬重點發展區無法使用，高雄客委會應表態將客家人口前五大行政區納入發展區，給予市區客家族群支持。
市議員鍾易仲憂心，鳳山、三民區客家人數最多，但占比不高，造成客家青年在都會區公共場域「逐漸隱形」，他要求在2區升級為發展區前，客委會應以專案補助都會區客家青年產業。
高雄客委會主委楊瑞霞表示，市府前年起已多次向中央發聲，盼客家文化重點發展區畫定規則不應僅憑人口比率，同時多次爭取客家幣使用範圍納入都會區，惟中央遲未正面回應。已加強在市區舉辦客家活動，並在三民區公所、新客家文化園區設置「客語服務窗口」。
