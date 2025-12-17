聽新聞
0:00 / 0:00

占比過低未列重點發展區！高雄2大區客家人 恐成資源弱勢

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市客家人口突破40萬人，當中有27萬人在都會區，因散居和都市化，導致客語使用度不如客庄普遍，外界擔心客家文化正逐漸在城市中「隱形」。圖／翻攝自高雄市客委會臉書
高雄市客家人口突破40萬人，當中有27萬人在都會區，因散居和都市化，導致客語使用度不如客庄普遍，外界擔心客家文化正逐漸在城市中「隱形」。圖／翻攝自高雄市客委會臉書

高雄市客家人口突破40萬人，但僅美濃、杉林、六龜、甲仙區列為客家文化重點發展區，客家人口最多的鳳山、三民區因族群占比未達標準，無法列為重點發展區，民代質疑資源分布嚴重不均，要市府檢討；市府客委會回應稱，多次盼中央調整標準未獲回應，已加強在市區舉辦客家活動。

根據客家基本法第四條第一項規定，客家人口占當地鄉（鎮、市、區）3分之1以上者，客語應被列為通行語之一，客委會需將該地指定為客家文化重點發展區。

美濃、杉林、六龜、甲仙區目前已被畫定為客家文化重點發展區，當中又以美濃區客家人口比率逾9成，成為高雄客家文化的核心。

但市議員林智鴻發現，高雄市客家人口前3大行政區分別為鳳山（7.2萬人）、三民（6.08萬人）和左營區（3.64萬人），因客家人口比率未逾2成，無法列為客家文化重點發展區，造成資源配比不均。

林智鴻說，中央客家委員會今年7月推出數位客家幣，用於全台客家文化重點發展區合作店家，但高雄市區客家餐廳、文化商店，因不屬重點發展區無法使用，高雄客委會應表態將客家人口前五大行政區納入發展區，給予市區客家族群支持。

市議員鍾易仲憂心，鳳山、三民區客家人數最多，但占比不高，造成客家青年在都會區公共場域「逐漸隱形」，他要求在2區升級為發展區前，客委會應以專案補助都會區客家青年產業。

高雄客委會主委楊瑞霞表示，市府前年起已多次向中央發聲，盼客家文化重點發展區畫定規則不應僅憑人口比率，同時多次爭取客家幣使用範圍納入都會區，惟中央遲未正面回應。已加強在市區舉辦客家活動，並在三民區公所、新客家文化園區設置「客語服務窗口」。

高雄市 客家 客委會 美濃 青年

延伸閱讀

鳳山黃埔新村「客家文創中心」施工一再延宕 明年1月預計完工

唯一六星推薦！八方園百年三合院客家菜 傳統交織創新

高雄鳳山、三民客家人口最多卻未列重點發展區 民代要求公平對待

賴總統：落實客家六箭政見 讓客家文化能成為世界文化

相關新聞

工地遭酸如廢墟！高雄鳳山「黃埔客站」 快3年還沒完工

鳳山區是高雄市客家人口數最多的行政區，市府前年規畫在黃埔新村打造客家文創中心「黃埔客站」，但工程歷經快3年仍未完工，市議...

占比過低未列重點發展區！高雄2大區客家人 恐成資源弱勢

高雄市客家人口突破40萬人，但僅美濃、杉林、六龜、甲仙區列為客家文化重點發展區，客家人口最多的鳳山、三民區因族群占比未達...

高雄植物界網紅「阿金的便秘花園」遇惡火 市府送暖允助重返營運正軌

高雄湖內的青創品牌「阿金的便秘花園」12月1日遭逢祝融，無人傷亡，但品牌還在成長期就碰到挫折，創辦人宋致穎未被打倒，已積...

身障資源整合小作所將熄燈 屏東縣啟智協進會理事長這樣說

聯合報日前獨家報導，衛福部擬修正「身障個人照顧服務辦法」，將整合日間照顧服務與小型作業所。屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所...

中央普發1萬 金門跟進加碼？陳福海：只要議會支持就願意

金門縣議會定期會總質詢中，縣議員吳佩雯針對中央日前普發現金一萬元議題，要求縣長陳福海表態是否跟進，加碼發放1萬元消費券，...

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

高雄截至10月底，計有767個社區發展協會，其中7個社區參與今年全國社區發展金卓越社區選拔獲獎，展現社區永續發展能量，彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。