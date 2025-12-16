排灣族告白特有送情材文化 成果展「我愛你怎麼辦」開幕

快訊

中央社／ 屏東縣16日電

屏東來義鄉白鷺社區發展協會「排灣族送情材文化計畫成果展－我愛你怎麼辦」，今天在南和村舊農會開展；展覽除介紹排灣特有表達情意文化，也讓年輕輩了解各部落差異。

屏東縣來義鄉白鷺社區發展協會承接辦理排灣族送情材（papuljiva）文化調查及策展計畫，成果展「我愛你怎麼辦」今天開幕。展覽內容包含田調部落地圖、情材文化生活脈絡、情材採集、情材削剪與綑綁、收穫祭送情材儀式、百根情材儀式、鞦韆情材及訂約情材儀式，及情材回禮8個面向，並展現排灣族各部落不同特色送情材文化。

屏東縣來義鄉白鷺社區發展協會理事長陳峻鵬告訴中央社記者，希望透過這項計劃，讓年輕人了解各部落差異及文化內涵，並以綜合方式，理解耆老口述族語的相關樹種、藤種、修整的名稱或統稱；此外，也藉由系統化整理排灣族各部落情材文化，並錄製相關影片，讓族人彼此互動並角力，寓教於樂。

白鷺社區發展協會發布新聞稿表示，調查以來義鄉、泰武鄉、春日鄉為主，往北到涼山，往東到大鳥，在不同部落聽到各種不同類型情材，以及類似情感模式；也從中看見排灣族人與山林之間互動關係、傳統山林智慧，隨遷村政策及國家山林治理體制而逐漸消逝的文化觀念與知識。

白鷺社區發展協會表示，各部落送情材文化，基本上透過送情材開啟1次互動，以請客聚會告終，聚會上男女聊天與情歌對唱，繼續開啟往後一連串互動；若被男方心意打動，雙方就會開始下一階段拜訪、談聘等，順利成功的話，就會進到下聘儀式與婚禮儀式。

功能部分，白鷺社區發展協會指出，依耆老記憶，情材不只用於燒柴，在白鷺部落，車桑子可抗白蟻、能做家屋樑柱；七佳則以它製作掃帚與拐杖，歷久不壞；黃荊在佳興常用作樑柱與屋頂壓條；五節芒在來義則用於芋頭寮與催芽芋頭種，守護下一季農作。

白鷺社區發展協會提及，期盼觀者從口述及展示物件，稍稍體會舊部落生活世界，以及情材文化背後的情感與美。展覽地點南和村舊農會，位於來義鄉原住民文物館斜對面，即日起開放至今年底12月31日。

情材以情「柴」廣為人知，不過因各部落不同用途廣泛，不是只有燒柴功能，且也有探討藤種類，調查團隊經討論後統一採用「材」字。

排灣族 屏東縣 原住民

